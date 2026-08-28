Ciclogénesis: una columna de alumbrado cayó sobre su auto y el Municipio la indemnizará con más de $3 millones

Los daños al vehículo se dieron en el marco de una ciclogénesis registrada el pasado 21 de marzo.

Una vecina de Mar del Plata será indemnizada por los daños que sufrió su auto luego que una columna de alumbrado público cayera sobre el vehículo mientras circulaba por la avenida Patricio Peralta Ramos, frente a la Base Naval, en un episodio ocurrido durante la madrugada del 21 de marzo y en el marco de una ciclogénesis que causó múltiples daños en la región.

La resolución fue emitida por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) después de que la conductora iniciara un reclamo administrativo por los daños ocasionados en su Toyota Corolla, a raíz de la caída de la estructura lumínica.

La ciclogénesis causó estragos fundamentalmente en zonas costeras.

Según consta en el expediente, la mujer circulaba por Peralta Ramos en dirección sur cuando se produjo el desprendimiento de la columna. El episodio fue informado a Defensa Civil, que dio aviso al personal municipal para intervenir en el lugar.

El informe elaborado por el Departamento de Obras e Instalaciones Complementarias de Alumbrado Público detalló además los daños registrados en el automóvil a partir de las fotografías incorporadas al expediente.

El EMVIAL reconoció el reclamo y autorizó una indemnización de $3.295.000 para cubrir los daños del vehículo.

Entre ellos se identificaron una deformación en el capot, la rotura de la óptica delantera derecha, daños en el paragolpes delantero, el guardabarros delantero derecho, el faro auxiliar y la parrilla frontal.

Los técnicos municipales observaron además que el impacto se produjo desde arriba hacia abajo y detectaron rayones de color gris sobre el capot, compatibles con el color de la columna o del artefacto de iluminación.

El temporal del pasado 21 de marzo causó múltiples destrozos en distintos barrios de Mar del Plata.

El caso también fue analizado por el Departamento de Taller del EMVIAL, que consideró “altamente probable” que los daños denunciados hubieran sido provocados por la caída de la columna. En una segunda intervención, los técnicos compararon los daños observados en el vehículo con el presupuesto presentado por la propietaria y concluyeron que la reparación detallada coincidía con los desperfectos constatados y que los valores consignados eran acordes a los precios de mercado.

El presupuesto contempló $3.295.000 en repuestos y trabajos de chapa y pintura, monto que finalmente fue tomado como referencia para la compensación que deberá recibir la propietaria del vehículo.