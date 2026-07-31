Ante el alerta por tormentas, Osse pidió no dejar basura ni restos de poda en la calle para evitar inundaciones
El presidente de la empresa sanitaria, Tomás Amato, advirtió que los residuos obstruyen las bocas de tormenta y agravan los anegamientos. "Lo más peligroso tiene que ver cuando se tapan los pluviales", sostuvo en medio de la alerta naranja que rige para Mar del Plata.
Por Redacción 0223
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El alerta naranja por tormentas que afecta este viernes a Mar del Plata, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y posible caída de granizo, llevó a Obras Sanitarias (Osse) a reforzar el pedido de colaboración a los vecinos para prevenir anegamientos. La principal recomendación es evitar que haya basura o restos de poda en la vía pública, ya que esos residuos terminan obstruyendo los desagües pluviales y favorecen las inundaciones.
En ese marco, el presidente de Osse, Tomás Amato, remarcó que el mantenimiento de los pluviales requiere también del compromiso de la comunidad. "Estamos muy insistentes con el tema de la limpieza de los pluviales. El mar empieza en tu vereda. Toda la basura que llega al mar, que vemos en los desagües, es basura que se tiró a la calle", afirmó en diálogo con Radio Extra 102.1.
El funcionario explicó que el principal problema aparece cuando los residuos bloquean el escurrimiento del agua durante las tormentas. "Lo más peligroso tiene que ver cuando se tapan las bocas de tormenta, con basura o restos de poda. Eso genera inundaciones", advirtió.
Amato también llamó a extremar los cuidados ante la previsión de un período con mayores precipitaciones. "Este año se espera El Niño, tenemos que extremar los cuidados", sostuvo.
Desde Osse recordaron que los restos de poda nunca deben dejarse sobre cordones, bocas de tormenta o sumideros, ya que durante las lluvias son arrastrados y terminan formando verdaderos tapones en la red pluvial. Lo mismo ocurre con bolsas de residuos, envases plásticos y otros desechos que se arrojan en la vía pública.
La empresa viene desarrollando campañas de concientización bajo el lema "El mar empieza en tu vereda", con el objetivo de promover una correcta disposición de los residuos y evitar tanto la contaminación del frente costero como los inconvenientes que generan los desagües obstruidos durante los temporales.
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