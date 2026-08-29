Salió el sol para todos y algunos ya aprovecharon la playa: apareció un elefante marino en Varese

Salió el sol para todos y algunos ya aprovecharon para disfrutar de la playa. Este sábado, quienes se acercaron a Varese se encontraron además con una visita inesperada: un elefante marino apareció sobre la arena y rápidamente llamó la atención.





Fundación Fauna Argentina

0223

Juan Lorenzani

en las costas bonaerenses.

tuvieron crías en zonas cercanas como Mar Chiquita y Mar del Plata

Las imágenes del ejemplar llegaron a lay, en diálogo conexplicó que en los últimos años se registró una mayor presencia de estos animalesIncluso, señaló que hubo hembras que, algo que no era habitual anteriormente.

Según explicó Lorenzani, la aparición del elefante marino en la playa “es un hecho totalmente normal”. Los animales salen del agua para descansar y reponer fuerzas, ya que la costa forma parte de su hábitat. Incluso pueden permanecer allí durante varios días y, en determinadas épocas, llegar a pasar hasta 30 días en la zona durante el proceso de cambio de pelaje.

Recomendaciones ante la presencia de un elefante marino

El referente de Fauna Argentina explicó que no se trata de animales perdidos ni de ejemplares que necesariamente necesiten ser devueltos al mar. Por eso, ante su presencia, la principal recomendación es dejarlos tranquilos: no acercarse, no mojarlos, no ofrecerles comida ni arrojarles arena y, sobre todo, no intentar obligarlos a regresar al agua.







También es importante mantener a las mascotas alejadas y, si las condiciones lo permiten, realizar un cerco alrededor del ejemplar para evitar que las personas se acerquen. “Lo mejor que podemos hacer por el animal es dejarlo tranquilo", remarcó Lorenzani.

El ejemplar visto este sábado en Varese se encuentra en buenas condiciones, según explicó el especialista. Además, recordó que existen registros de elefantes marinos en Mar del Plata desde 1983, aunque durante los últimos tres años se observó una mayor cantidad en distintos puntos de la provincia. “No hay que preocuparse cuando salen, sino tomarlo como parte de un ciclo natural”, señaló.