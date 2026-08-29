Salió el sol para todos y algunos ya aprovecharon la playa: apareció un elefante marino en Varese
El ejemplar fue visto este sábado sobre la arena y sorprendió a quienes se acercaron a disfrutar de la jornada. Desde la Fundación Fauna Argentina explicaron que se trata de una situación normal y dieron recomendaciones para cuidar al animal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Salió el sol para todos y algunos ya aprovecharon para disfrutar de la playa. Este sábado, quienes se acercaron a Varese se encontraron además con una visita inesperada: un elefante marino apareció sobre la arena y rápidamente llamó la atención.
Las imágenes del ejemplar llegaron a la Fundación Fauna Argentina y, en diálogo con 0223, Juan Lorenzani explicó que en los últimos años se registró una mayor presencia de estos animales en las costas bonaerenses. Incluso, señaló que hubo hembras que tuvieron crías en zonas cercanas como Mar Chiquita y Mar del Plata, algo que no era habitual anteriormente.
Según explicó Lorenzani, la aparición del elefante marino en la playa “es un hecho totalmente normal”. Los animales salen del agua para descansar y reponer fuerzas, ya que la costa forma parte de su hábitat. Incluso pueden permanecer allí durante varios días y, en determinadas épocas, llegar a pasar hasta 30 días en la zona durante el proceso de cambio de pelaje.
Recomendaciones ante la presencia de un elefante marino
El referente de Fauna Argentina explicó que no se trata de animales perdidos ni de ejemplares que necesariamente necesiten ser devueltos al mar. Por eso, ante su presencia, la principal recomendación es dejarlos tranquilos: no acercarse, no mojarlos, no ofrecerles comida ni arrojarles arena y, sobre todo, no intentar obligarlos a regresar al agua.
También es importante mantener a las mascotas alejadas y, si las condiciones lo permiten, realizar un cerco alrededor del ejemplar para evitar que las personas se acerquen. “Lo mejor que podemos hacer por el animal es dejarlo tranquilo", remarcó Lorenzani.
El ejemplar visto este sábado en Varese se encuentra en buenas condiciones, según explicó el especialista. Además, recordó que existen registros de elefantes marinos en Mar del Plata desde 1983, aunque durante los últimos tres años se observó una mayor cantidad en distintos puntos de la provincia. “No hay que preocuparse cuando salen, sino tomarlo como parte de un ciclo natural”, señaló.
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