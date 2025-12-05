Sorpresa en la playa por la aparición de un curioso visitante

Es común que salgan a descansar a la orilla y permanezcan allí varios días

Los marplatenses y turistas que eligieron caminar por la orilla de playa popular este viernes por la mañana en la víspera del fin de semana largo se sorprendieron por la presencia de un visitante particular.

Un elefante marino joven salió a la orilla a descansar generando sorpresa entre los bañistas. En este contexto, desde el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata emitieron un comunicado indicando qué hacer ante la presencia de estos animales en la orilla

“Da aviso inmediato al 106, no te acerques ni trates de tocarlos porque son animales salvajes”, detalla el flyer al tiempo que indican que la presencia de lobos focas y elefantes es “normal”

“Es normal que salgan a la costa a descansar y pueden permanecer allí varios días ya que alternan su vida entre el mar y la tierra. No necesitan comida y agua y pueden mantenerse así por tiempo prolongado”, sostuvieron,

En tanto, desde el Iimyc agregados que así como es normal que elefantes, lobos y focas salgan a la orilla, no es normal ver ballenas y delfines. ”Viven exclusivamente en el mar. Si se encuentran en la playa, es necesario accionar de inmediato”, cerraron.