Castraciones: un sector denuncia que el nuevo proyecto causará “superpoblación” y dejará sin trabajo a proteccionistas

Proteccionistas piden modificaciones al proyecto de ordenanza municipal que busca regular las castraciones de perros y gatos en General Pueyrredon, ya que afirman, provocará una “superpoblación” de animales y afectará sensiblemente el trabajo de proteccionistas.

La iniciativa impulsada por el concejal de la UCR + Nuevos Aires, Ariel Bordaisco propone crear un Registro Municipal obligatorio en Mar del Plata y Batán, para trasladistas (proteccionistas) y establecer un límite de dos animales por jornada por cada inscripto. Aseguran que la intención no es reducir la cantidad de castraciones, sino distribuir de manera más equitativa los turnos para no afectar a los vecinos, que deben hacer largas colas durante la madrugada para acceder al servicio gratuito, que en forma privada cuesta más de 200 mil pesos.

En diálogo con 0223, Erika Espino, proteccionista independiente, afirma que el proyecto limita a 2 las esterilizaciones en zoonosis municipal cada 6 meses. “Se verá afectado el trabajo de las proteccionistas. No pueden quitarle la fuente de trabajo de manera radical a las personas que se dedican exclusivamente a eso. Un servicio que surge de una necesidad: hay gente que no tiene vehículos, que tiene hijos chicos, que no le dan tiempo en el trabajo y nos contrata”, explicó.

Para Espino, "el problema es la falta de veterinarios que hay en la ciudad de Mar del Plata. Somos 600.000 habitantes y hay dos quirófanos móviles donde castran 15 animales por día”, lamentó.

“Las personas que vamos a trasladar animales a zoonosis, son animales que en su mayoría son animales adoptados, nos llevamos un Jack Russell Terrier a esterilizar. El 90% de las personas que hacemos esto, siempre llevamos a alguien que nos acompañe para poder castrar. Por seguridad porque se hacen en zonas alejadas. Nosotros cobramos 50 mil pesos por 6 horas de trabajo. De qué mafia me hablan. No estamos en contra de la regulación, sino de lograr un consenso y que nadie salga perjudicado”, completó Espino.