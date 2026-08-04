Otro más: un reconocido café frente a la costa de Mar del Plata cierra sus puertas

Luego de un balance negativo de las vacaciones de invierno por parte de la mayoría de los operadores turísticos, un reconocido café de Mar del Plata cesa en forma definitiva su actividad comercial y profundiza la crisis del sector.

Se trata de Dream’s Café, ubicado en Brandsen al 3200, frente a la costa marplatense, que a través de las redes sociales se presentaba como un local “con una atención cercana y amable, un espacio cuidado y pet-friendly” y que “siempre dan ganas de volver 🐾☕”.

En las últimas horas se despidió de sus clientes, que expresaron su dolor por el cierre definitivo, en medio de la fuerte caída del consumo de marplatenses y turistas.

“Hoy nos toca dar una noticia que jamás pensamos tener que compartir🥹 Con enorme tristeza queremos contarles que Dream’s Café cierra sus puertas. Hace más de un año comenzamos a atravesar una realidad cada vez más difícil. Cada día representaba un nuevo desafío y, aun así, nunca dejamos de intentarlo. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para seguir adelante. Nos reinventamos, buscamos alternativas, apostamos por nuevas ideas y sostuvimos este sueño con todo el esfuerzo, el amor y la dedicación que teníamos”, escribieron este domingo en su cuenta de Instagram.

En su posteo, los propietarios del café, remarcaron que a pesar de las adversidades, apostaron a seguir manteniendo la actividad y preservar los puestos de trabajo hasta que las cosas mejoraran, aunque luego admitieron que “llegó un momento en el que, por más que lo intentamos, ya no fue posible continuar💔”.

Una crisis que no cede

En junio, previo al receso invernal, desde el gremio de Uthgra alertaron por el brutal cierre de comercios gastronómicos y hoteles en Mar del Plata, que alcanzaba el triste número de 40 en apenas dos meses con más de 400 despidos.

“La situación es realmente muy preocupante. Detrás de cada persiana que se baja hay familias que pierden su fuente de ingresos y trabajadores que quedan en la calle. A quienes integramos la conducción de Uthgra nos duele cada cierre porque conocemos a las compañeras y compañeros”, afirmó en esa oportunidad el secretario general, Pablo Santín.

En el comunicado oficial, el sindicato apuntó a las decisiones del gobierno de Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo en los trabajadores de todos los rubros y la caída del salario real.