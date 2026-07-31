Cerró un reconocido outlet de bikinis y piden ayuda para rescatar a un gatito que está atrapado en el comercio

Proteccionistas de Mar del Plata alertaron sobre una situación que sucede desde hace días sin que puedan encontrar una solución: luego del cierre de una reconocida tienda de bikinis del paseo comercial San Juan, un gatito quedó atrapado en el local cerrado.

Sucede que hace casi tres meses, el espacio donde funcionaba el outlet de Anna Bikinis se mudó desde San Juan y Falucho, y se bajaron las persianas del comercio de venta de prendas de baño y fitness femenino. Sin embargo, al tiempo los vecinos comenzaron a escuchar ruidos en su interior.

Asustados, comerciantes de la cuadra se acercaron y notaron con claridad que se trataba de un gatito que estaba dentro del comercio. Sin saber cómo ingresó, resultó atrapado sin conocer la salida luego de haberse escurrido allí y continúa en el lugar.

Según explicaron los vecinos de la zona a 0223, por la arquitectura del comercio, es imposible alimentarlo y solo se puede ver la pata de la mascota que hace varios días que maúlla desesperada pidiendo ayuda.

"Por lo que se ve en la patita es anaranjado clarito o blanco", indicaron al tiempo que detallaron que dieron aviso a organizaciones y al cuerpo de bomberos que informaron que no pueden ingresar al comercio.

En vistas de esta situación preocupante, los vecinos piden ayuda desesperada a la comunidad ya que la mascota no puede permanecer en estas condiciones.

El gato necesita ayuda

"Ya no sabemos qué hacer. Llamamos a la Policía y nos dicen que llamemos a Bomberos pero ellos nos aseguran que no pueden actuar si no los manda la Policía. En el local no hay datos de la inmobiliaria para llamar", replicaron los vecinos que no ven una salida rápida para ayudar al animal sin que se vea dañada la propiedad.

"Necesitamos la ayuda de la comunidad", cerraron.