Orgullo: una emblemática calle de Buenos Aires fue elegida entre las más hermosas del mundo

Un importante reconocimiento internacional volvió a posicionar al turismo argentino en lo más alto de la escena global. En un reciente ranking de distinción urbana, la palabra Orgullo definió el sentir local al conocerse que una emblemática calle de Buenos Aires fue elegida entre las más hermosas del mundo. El tradicional pasaje de fachadas coloridas compitió contra prestigiosas arterias de ciudades como París, Lisboa, Nueva York, Estambul y Kioto. La distinción fue otorgada por la célebre revista Architectural Digest y replicada por la guía Time Out.

Cuál fue la calle elegida entre las más hermosas del mundo

La célebre calle peatonal distinguida no es otra que Caminito, ubicada en el corazón del pintoresco barrio de La Boca. El trayecto de aproximadamente ciento cincuenta metros se consolidó con las décadas como uno de los símbolos culturales y turísticos más importantes del país. La publicación destacó su impactante combinación de historia, arte urbano, arquitectura tradicional e identidad popular. Como se señaló en la reseña internacional, el lugar "resume en pocas cuadras buena parte de la identidad porteña".

El lugar es una zona clave para el paseo de turistas.

El pintoresco origen de este icónico rincón se remonta al siglo XIX con la llegada masiva de familias inmigrantes a la zona portuaria. Los conventillos fueron levantados con chapas y maderas recuperadas de las embarcaciones que amarraban en el Riachuelo. Los vecinos utilizaban los sobrantes de pintura de los barcos para cubrir sus paredes, dando nacimiento a la característica paleta de colores intensos. La magia del lugar inspiró al músico Juan de Dios Filiberto para componer el inmortal tango que le dio su nombre definitivo.

En la actualidad, este verdadero museo a cielo abierto recibe diariamente a miles de visitantes argentinos y extranjeros que recorren sus adoquines. El paseo ofrece un ambiente único con espectáculos de tango al aire libre, galerías de arte local, ferias artesanales y esculturas de figuras históricas. La experiencia cultural se complementa con una destacada oferta gastronómica de parrillas y bodegones típicos. Además, su estratégica ubicación permite conectar a pie con el estadio La Bombonera y el centro de arte Fundación Proa.

La oferta gastronómica y cultural es enorme en la zona.

El galardón revalida el enorme valor de este patrimonio histórico y reafirma su atractivo indeleble dentro de la oferta turística. Las postales multicolores de Caminito continúan siendo la carta de presentación más reconocida de la ciudad ante el público internacional. Tanto los guías locales como los comerciantes celebraron con entusiasmo este reconocimiento que promete potenciar el flujo de visitantes durante la temporada.