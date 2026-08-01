Vacaciones de invierno en Mar del Plata: desde UTHGRA advierten que el movimiento no alcanzó para compensar la caída del año

En la recta final de las vacaciones de invierno, UTHGRA Mar del Plata realizó un balance del movimiento turístico en la ciudad y aseguró que el resultado fue moderado y “por debajo del de otros años”, en línea con las expectativas que ya existían antes del inicio del receso debido al bajo nivel de reservas hoteleras.





Desde el gremio señalaron que el primer fin de semana comenzó con una ocupación cercana al 25%, una cifra considerada baja para esta época del año y que además estuvo condicionada por la final del Mundial. Luego, la actividad tuvo una leve recuperación hasta alcanzar su mejor momento durante el segundo fin de semana, cuando algunos establecimientos llegaron a niveles de entre 40% y 45% de ocupación, aunque buena parte del sector permaneció por debajo de esos valores.





Se terminó trabajando bien un solo fin de semana, el del medio

el movimiento no alcanzó para compensar la caída de la actividad

Pablo Santín.

. Ya anticipábamos que no había grandes expectativas porque las reservas venían bajas. Y finalmenteque venimos teniendo durante el año”, afirmó el secretario general de UTHGRA Mar del Plata,

El dirigente gremial destacó que el receso permitió un “pequeño repunte” para la actividad, aunque remarcó que las estadías fueron más breves, en general de dos o tres noches, y que el consumo se mantuvo moderado o bajo. “El turismo es un aliado fundamental para la hotelería y la gastronomía. Cuando llegan turistas se genera más demanda y más trabajo, pero esta vez la afluencia estuvo por debajo de lo esperado y el consumo se redujo mucho”, sostuvo Santín.





Desde UTHGRA relacionaron este escenario con la pérdida de poder adquisitivo y con la baja en la cantidad de visitantes registrada durante los últimos meses, especialmente en los fines de semana largos y desde la temporada de verano.

“La gente cuida mucho el bolsillo, acorta sus estadías lo más que puede y reduce sus gastos. Eso se siente directamente en el consumo en los establecimientos y afecta el trabajo de los compañeros y compañeras”, afirmó el titular del gremio, quien pidió reforzar las políticas de promoción turística para incentivar la llegada de visitantes durante todo el año.