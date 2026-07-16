Detuvieron al ladrón que simuló ser empleado de Camuzzi para asaltar a un jubilado

El ladrón que simuló ser empleado de Camuzzi para asaltar a un jubilado, fue detenido.

El acusado de simular ser personal de Camuzzi y asaltar a un hombre de 78 años en el interior de su casa en el barrio Cerrito y San Salvador fue detenido en las últimas horas tras un allanamiento y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

A partir de los datos recabados por personal de la comisaría tercera, la fiscal Constanza Mandagarán solicitó una orden de allanamiento y detención de un sujeto de 62 años que, tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la comisaría tercera hizo efectiva.

Tal como se informó el hecho ocurrió la semana pasada cuando el hombre había salido a cerrar la reja y fue sorprendido por un sujeto "de mediana edad, alto y canoso" que se presentó como un trabajador de la compañía de gas, según relató el hermano de la víctima a 0223.

Al verlo vestido con un uniforme de Camuzzi, fue convencido para permitirle ingresar y una vez allí, el ladrón lo intimidó con una picana eléctrica y lo llevó hasta el fondo del inmueble, donde reside.

Dentro de su propiedad, el agresor sustrajo una suma cercana a los $900.000 que correspondían a su jubilación y aguinaldo. "Cobra la mínima, imaginate cómo está", señaló su pariente, que consideró que le hicieron "el cuento del tío".

A la espera de su traslado para prestar declaración, los investigadores recaban más datos que permitirían vincularlo con otro hecho de días antes de iguales características.