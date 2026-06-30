“Me dijeron que mi hijo mató a una embarazada”: el dramático intento de estafa que sufrió una jubilada

Una jubilada de Comodoro Rivadavia fue víctima de un intento de estafa telefónica mediante un "cuento del tío". Unos delincuentes la llamaron desde un número privado y haciéndose pasar por policías le dijeron que uno de sus hijos había protagonizado un accidente de tránsito.

Durante la comunicación le advertían que una mujer embarazada había muerto en el accidente y el supuesto familiar, entre llantos y gritos, le pedía plata para evitar consecuencias judiciales.

La mujer comenzó a desconfiar al notar que la voz no correspondía con la de ninguno de sus hijos o nietos. Para confirmar las sospechas, les aseguró que se dirigiría a la comisaría mencionada por los estafadores y les hizo preguntas sobre el supuesto familiar, inexistente. Al no obtener respuestas coherentes decidió cortar la llamada.

Después del hecho, recibió nuevos intentos de contacto desde números ocultos, pero ya había decidido dejar de atender. La víctima difundió su experiencia para alertar a otros adultos mayores sobre este tipo de estafas.

Este verano, el actor Gerardo Romano denunció que fue víctima de un intento de estafa similar. En diálogo con 0223, el artista contó que lo habían llamado para decir que su hija había protagonizado un accidente, donde una persona había muerto. Para evitar que terminara presa, le pedían que entregue una enorme suma de dinero.

Tras hablar con un supuesto policía, "viene mi hija al teléfono y hablaba entrecortada. Yo le preguntaba para que me contara qué había pasado, pero ella lloraba. Estoy realmente sorprendido porque me creí todo", contó Romano en aquella oportunidad.