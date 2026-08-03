"Hace dos semanas que no sabemos nada de ella": buscan desesperadamente a una mujer en Mar del Plata
La familia de Camila Incarnato difundió un pedido de ayuda para dar con su paradero. Aseguran que perdieron todo contacto con ella y solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que permita encontrarla.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La incertidumbre crece con el paso de los días. La familia de Camila Incarnato atraviesa momentos de angustia y lanzó un pedido de ayuda para intentar localizarla, al asegurar que hace dos semanas perdió todo contacto con ella.
A través de una publicación que comenzó a circular en redes sociales, allegados a la joven solicitaron la colaboración de la comunidad y difundieron una fotografía con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre su paradero.
"Ayúdanos a encontrarla", expresa el flyer, en el que también indicaron que cualquier persona que tenga datos puede comunicarse al 223-304-9897. "La buscamos sin parar, necesitamos ayuda de todos para ampliar la difusión", confiaron a 0223.
En esa misma publicación, la familia manifestó además que, al intentar realizar una averiguación de paradero, les habrían demorado la recepción de la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Esa situación fue denunciada públicamente por los allegados de Camila..
Mientras continúa la búsqueda, familiares y amigos piden que la imagen de Camila siga compartiéndose para ampliar el alcance del pedido y aumentar las posibilidades de obtener información que permita encontrarla.
Quienes puedan aportar algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 223-304-9897.
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