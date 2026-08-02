A un mes de la desaparición de Adriana Terenzi: "Es un infierno no saber qué pasó con mi mamá"

Qué se sabe hasta el momento sobre la desaparición de Adriana Terenzi.

El jueves 6 se cumple un mes desde la desaparición de Adriana Terenzi en Mar del Plata y para su familia el tiempo no hizo más que profundizar el sentimiento de angustia. Sin respuestas concretas y con una investigación llena de incertidumbre, su hija Ariadna reclamó que la búsqueda no se detenga y que se agilicen las pericias que podrían aportar datos reveladores.

"Es muy difícil poner en palabras cómo nos sentimos", expresó Ariadna a 0223 y agregó: "Al dolor y a la desesperación se le suma una sensación muy grande de abandono. Nos sentimos solos. No solamente porque no sabemos dónde está mi mamá, sino porque tenemos que estar yendo constantemente a preguntar qué pasa. Nadie nos informa nada; somos nosotros los que tenemos que insistir todo el tiempo".

Es de contextura delgada y mide aproximadamente 1,60 metros.

La familia de Adriana sostiene que el desgaste ya no es solo físico. "Estamos devastados emocional y psicológicamente. Hay días en los que ni siquiera tenés ganas de levantarte de la cama, pero igual tenés que salir a golpear puertas para que alguien te diga algo", sentenció Ariadna y apuntó a la revisión de las cámaras de seguridad.

Según reveló, desde el día en que hicieron la denuncia están esperando las imágenes para reconstruir los últimos movimientos de la mujer desaparecida: "Es increíble que vaya a cumplirse un mes y todavía no tengan revisadas todas las cámaras. Ni siquiera nos pueden decir dónde bajó mi mamá del colectivo como para poder hacer un seguimiento".

La última vez que la vieron vestía una campera negra de abrigo y un gorro de lana negro con pompón.

La preocupación es mayor ahora, porque según explicó algunas de esas grabaciones ya se habrían perdido debido al tiempo de almacenamiento que tienen los sistemas de videovigilancia. "Si esas cámaras se revisaban cuando lo pedimos, quizás hoy tendríamos otra información", lamentó Ariadna.

Un ADN que podría demorar meses

La aparición de restos biológicos hallados en la costa generó una nueva expectativa, aunque también trajo más incertidumbre. La familia de Adriana fue convocada para aportar muestras de sangre con el fin de realizar un cotejo.

Sin embargo, Ariadna aseguró que ese estudio comparativo todavía no fue enviado a Junín, donde se realizan estas pericias para la provincia de Buenos Aires: "Nos dijeron que el resultado puede tardar entre dos meses o más. Es una locura. Es inhumano pedirle a una familia que espere tanto tiempo".

Hallaron restos humanos en la costa y buscan determinar si pertenecen a Adriana Terenzi.

Frente a ello, los familiares ofrecieron hacerse cargo del costo del traslado de las muestras para acelerar el procedimiento: "Lo único que pedimos es que se haga un trámite urgente. No podemos esperar a que junten muestras de otros casos para recién enviarlas. Necesitamos saber si ese resto pertenece a mi mamá o no". Si el resultado es negativo, "¿de dónde nos agarramos? Las cámaras no están revisadas, el teléfono no se puede rastrear... Nos quedamos sin nada", agregó Ariadna.

Por otro lado, destacó que en el último tiempo encontraron apoyo en otras personas que atravesaron situaciones similares, como los familiares de Gerónimo González, el joven desaparecido en la zona de Acantilados. Según comentó, ellos les transmitieron una sensación compartida: la falta de acompañamiento institucional: "Entendemos que existen protocolos y procedimientos, pero una cosa es eso y otra muy distinta es la falta de empatía. Estamos hablando de una persona, no se perdió un reloj ni una mochila".

Adriana Terenzi tiene 64 años y está desaparecida desde principios de julio.

La hija de Adriana insiste en que la familia merece respuestas. "Sabemos que mi mamá atravesaba un momento muy difícil y dejó una carta para nosotros, pero hasta no tener una certeza no podemos afirmar qué pasó. Necesitamos que quienes tienen los recursos hagan todo lo posible para encontrarnos una respuesta".

La búsqueda continúa

La familia de Adriana continúa haciendo recorridas por las playas y distintos sectores de la costa: "Salimos con familiares y amigos. Caminamos las playas de día y de noche, pegamos carteles, difundimos fotos en las redes. A veces siento que me alquilaría una lancha para salir a buscarla yo misma, porque la desesperación es enorme".

La última vez que Adriana fue vista fue el 6 de julio en Batán. La búsqueda continúa.

Ariadna agradeció el acompañamiento de quienes comparten la búsqueda y de los medios que mantienen vigente el caso: "Si ustedes no llevan nuestra voz, uno se siente completamente solo".

A un mes de la desaparición de Adriana, el pedido sigue siendo el mismo: "Queremos saber qué pasó. Necesitamos una respuesta para poder cerrar esta historia tan dolorosa y empezar, algún día, a hacer el duelo. Mientras eso no ocurra, seguimos viviendo un infierno todos los días".