Hallaron al hombre de 71 años que era intensamente buscado

Se cree que el hombre había estado caminando por la zona de Los Acantilados. Foto de archivo 0223.

Terminó la búsqueda de "Coti", el hombre de 71 años que era intensamente rastreado desde el jueves tras haber salido de su vivienda del barrio Belgrano y no regresar.

Según confirmó con alivio su familia a 0223, el jubilado apareció este viernes por la mañana. Si bien se encontraba algo perdido y desorientado, estaba en buen estado de salud y ya pudo reencontrarse con sus seres queridos.

De acuerdo con el relato que brindó a sus familiares, había estado caminando por la zona de los Acantilados (sur de la ciudad) durante las horas en las que permaneció desaparecido. Luego logró regresar y actualmente ya se encuentra en su hogar.

Estuvo caminando por la zona de Los Acantilados.

La desaparición de Coti había generado una fuerte preocupación entre sus allegados, que habían radicado la denuncia por averiguación de paradero y solicitado la colaboración de la comunidad para intentar localizarlo. La difusión del caso se multiplicó durante las últimas horas en redes sociales y medios locales.

Finalmente, la búsqueda concluyó con el mejor desenlace: "Coti" ya está junto a su familia.