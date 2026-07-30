Desesperada búsqueda de "Coti", un hombre de 71 años que salió de su casa y nunca volvió

La preocupación crece entre los familiares de Carlos Alberto "Coti" Rosas, de 71 años, quien permanece desaparecido desde esta mañana en Mar del Plata, después de haber salido de su vivienda en barrio Belgrano y no volver.

Según la información difundida por su familia, la última vez que lo vieron vestía un jogging azul, una campera rompeviento también azul y zapatillas negras.

La familia indicó que ya fue radicada la denuncia correspondiente y solicitó la colaboración de toda la comunidad para aportar datos que puedan ayudar a localizarlo. "Por pequeño que parezca, cualquier dato puede ser de gran ayuda", remarcaron en el pedido de difusión.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 223 692-8947. También se solicita compartir la búsqueda para ampliar el alcance y ayudar a que Coti pueda ser encontrado cuanto antes.