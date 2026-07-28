Messi desapareció hace más de dos semanas y su familia no pierde la esperanza de encontrarlo

Hace tres años y medio, la vida de Messi cambió para siempre. Un chico lo rescató cuando había quedado atrapado arriba de un árbol y publicó su historia en Facebook con la esperanza de encontrarle un hogar. Del otro lado de la pantalla estaba Franco, que decidió darle una oportunidad sin imaginar que ese gato de ojos verdes, pelaje atigrado gris y marrón y una inconfundible melena alrededor del cuello terminaría convirtiéndose en un miembro más de su familia.

Hoy es Franco quien espera que alguien haga por Messi el mismo gesto de solidaridad que un día cambió su destino.

El 8 de julio el gato salió de su casa, en el barrio Los Pinares, y nunca volvió. Desde entonces, cada tarde y noche transcurren entre recorridas, llamados y una esperanza que se niega a apagarse.

La angustia tiene una explicación sencilla: Messi jamás fue un gato de irse lejos. Franco recuerda que aquella mañana lo vio como siempre y que, cuando su hermana salió un rato, él aprovechó para salir detrás.

"Siempre hacía el mismo recorrido. Como mucho iba dos casas hacia la derecha porque ahí vive otro gatito. No era de explorar ni de desaparecer. Lo llamabas dos veces o agitabas el tarro de comida y aparecía enseguida", contó en diálogo con 0223.

Por eso, cada día que pasa sin noticias hace más difícil entender qué pudo haber ocurrido.

Messi tampoco tiene el carácter de un gato callejero. Es miedoso, extremadamente dócil y tan cariñoso que, según Franco, nunca supo defenderse. "No pelea con nadie. Cuando se subía al techo, el gato de mi hermana era el que salía a defenderlo", recordó.

Hablar de Messi es, para Franco, hablar de un compañero inseparable. Lo describe como "un felino buenísimo, recontra mimoso, llorón por demás y muerto de hambre todo el día". Dice que era de esos animales que pasaban horas durmiendo, que lloraban para pedir comida, para subirse a la cama o simplemente para reclamar una caricia.

Esa forma de ser alimenta una de las hipótesis que más vueltas le da en la cabeza desde hace semanas. "Muchas veces pensé que alguien lo vio tan mimoso y cariñoso que lo agarró y se lo llevó. Vos te acercabas, le hacías dos caricias y enseguida se tiraba panza arriba. No creo que se haya ido tan lejos solo, pero sinceramente ya no sé qué pensar", reveló.

En los últimos días apareció una pequeña luz de esperanza. Una joven aseguró haber visto un gato muy parecido en una zona bastante alejada de su casa. Desde entonces, Franco recorre ese lugar con la ilusión de que, en cualquier esquina, vuelva a escuchar el maullido que tanto extraña.

La búsqueda, además, tiene pocas herramientas. "Solo un vecino tiene cámaras y la imagen es muy mala. No podemos saber si se fue solo o si alguien lo levantó", lamentó.

Mientras los días siguen pasando, en la casa de Los Pinares todavía esperan que la historia de Messi tenga el mismo final feliz con el que comenzó hace tres años y medio. El gato que un día fue salvado cuando estaba solo sobre un árbol hoy necesita, una vez más, que alguien lo vea, lo reconozca y ayude a que vuelva con la familia que lo sigue esperando. Ante cualquier información, se pueden comunicar al 2236694495.