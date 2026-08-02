Vacaciones de invierno: la hotelería mantuvo una ocupación del 45% y la gastronomía mostró buen movimiento

La actividad turística durante las vacaciones de invierno dejó un balance moderadamente positivo para la hotelería y la gastronomía de Mar del Plata. Si bien el movimiento estuvo lejos de los niveles de temporada fuerte, la segunda semana permitió mejorar los indicadores de ocupación y consolidó una mayor afluencia de público en lo que respecta a gastronomía.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, señaló a 0223 que el inicio de las vacaciones fue lento y estuvo condicionado por distintos factores. "Hasta el fin de semana de arranque teníamos un 25% de ocupación, pero desde el lunes de la primera semana comenzó a crecer progresivamente", explicó.

Según detalló, la primera semana cerró con un promedio del 40% de ocupación, alcanzando un pico del 46% durante el fin de semana. En la segunda semana la tendencia continuó en alza y el promedio llegó al 50%, aunque hacia el final comenzó un descenso habitual en la demanda. Así, el promedio general de las dos semanas se ubicó alrededor del 45%.

En cuanto a la gastronomia, Szkrohal destacó un buen movimiento en el consumo en las principales zonas comerciales de la ciudad. "Se trabajó mucho con vecinos de Mar del Plata que salieron a pasear con los chicos y a consumir en locales gastronómicos, además del flujo de turistas que llegó durante las vacaciones", indicó.

En esa línea, remarcó que la actividad superó el movimiento habitual de un día de semana y atribuyó parte de ese desempeño al hecho de que muchas familias marplatenses decidieron no viajar y quedarse en la ciudad. Los hoteles del microcentro y de la zona de la Vieja Terminal también coincidieron en que el balance fue mejor que el de meses anteriores, aunque sin un gran salto en la demanda.

"Fueron unas vacaciones tranquilas. Algo se vendió y, obviamente, se trabajó más de lo que fue mayo y junio. El mejor fin de semana fue el segundo; este viene un poquito más flojo", señalaron desde el sector. Respecto a la ocupación, estimaron que osciló entre el 40% y el 50% durante las vacaciones. "No hubo un gran movimiento, aunque algo se movió. Para lo que veníamos haciendo, no nos podemos quejar", sintetizaron.