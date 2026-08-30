Manejaba borracho y atropelló a un policía: tenía casi tres gramos de alcohol en sangre

Un conductor de 29 años manejaba alcoholizado y atropelló a un policía que cruzaba por la senda peatonal en pleno centro de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Tras el incidente, el joven quedó detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en la esquina de Belgrano y Rawson y fue advertido por el Centro de Monitoreo, que alertó a la Policía sobre una persona que había sido atropellada.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron al agente, de 30 años, tendido sobre la calle. Según relató la víctima, estaba cruzando por el paso de cebra cuando fue embestido por un Chevrolet Cruze.

Luego del procedimiento, personal de Criminalística y de Tránsito Municipal le realizó al conductor un test de alcoholemia que dio positivo: tenía 2,86 g/l de alcohol en sangre.

Además, los agentes constataron que el vehículo no contaba con el seguro obligatorio, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente. El rodado fue secuestrado y trasladado al Corralón Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades.

El agente no presentaba lesiones visibles al momento de ser asistido y, de acuerdo con el informe policial, no corría riesgo su integridad física. Sin embargo, manifestó algunas dolencias producto del impacto y posteriormente se trasladó por sus propios medios hasta un centro médico para ser atendido y evaluar su estado de salud.

El automovilista quedó detenido y la investigación continuará para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.