Video: dos delincuentes asaltaron a un delivery y escaparon con su moto

Un trabajador de delivery fue víctima de un violento robo este sábado al mediodía, cuando se encontraba en la zona del barrio Peralta Ramos Oeste.

Según se pudo reconstruir, el hombre había terminado de entregar un pedido, en inmediaciones de Viña del Mar y Magallanes, y se preparaba para continuar con su recorrido cuando fue sorprendido por dos delincuentes que aparecieron caminando y fueron directamente contra él para sustraerle la moto.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de una vivienda de la zona. En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa cómo uno de los asaltantes apunta al trabajador, quien intenta resistirse y evitar que le lleven el vehículo.

Sin embargo, ante la amenaza, el hombre termina alejándose del lugar. En ese momento, los delincuentes se suben a la moto y durante varios segundos intentan ponerla en marcha. Finalmente, consiguen arrancarla y escapan a bordo del rodado.

Tras advertir lo que estaba ocurriendo, los vecinos activaron la alarma vecinal para intentar alertar al resto de los habitantes y llamar a la policía Pese a esto, los dos ladrones lograron huir.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de Peralta Ramos Oeste, quienes aseguran que los robos de motos y otros hechos de inseguridad son moneda corriente en el barrio y reclamaron mayores medidas de prevención.