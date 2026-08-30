El héroe del día: un perro hizo huir a dos delincuentes que quisieron robar una moto

La inseguridad volvió a generar preocupación entre los vecinos del barrio Alfar. Esta vez, dos delincuentes ingresaron durante la tarde a una vivienda con intenciones de robar una moto, aunque terminaron huyendo con las manos vacías gracias a la intervención de un perro.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la propiedad. En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa cómo los dos hombres, encapuchados y vestidos de negro, ingresan al garaje y avanzan en silencio hacia una motocicleta que se encontraba estacionada en el interior.

Sin embargo, cuando estaban junto al vehículo, fueron detectados por Firulay, un perro de gran tamaño y pelaje negro que advirtió la presencia de los intrusos y salió a correrlos.

Los delincuentes intentaron poner en marcha la moto, pero no lograron darle arranque. Ante la reacción del animal, finalmente decidieron escapar del lugar sin llevarse nada.

El episodio volvió a encender el reclamo de los vecinos del Alfar, quienes aseguran que la inseguridad crece en la zona y que los robos pueden ocurrir a cualquier hora del día. Por este motivo, reclamaron mayor presencia y medidas de seguridad para prevenir nuevos hechos delictivos.

Esta vez, sin embargo, la historia tuvo un protagonista inesperado: Firulay, que terminó convirtiéndose en el héroe de la jornada y frustró el robo a su dueño.