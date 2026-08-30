Plaza del Agua: el gobierno propone una nueva parada de taxis en pleno debate por el reordenamiento

La nueva parada, de ser ratificada por el Concejo Deliberante, se instalará en una esquina de la Plaza del Agua.

El gobierno municipal propuso crear una nueva parada de taxis en el corazón del corredor comercial de Güemes, en la manzana de la Plaza del Agua, apenas unas semanas después que en el Concejo Deliberante se planteara la necesidad de revisar las paradas existentes en Mar del Plata para determinar cuáles continúan siendo necesarias y cuáles podrían ser eliminadas o reducidas por falta de uso.

La iniciativa fue elevada por el intendente Agustín Neme a partir de un pedido realizado por el presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, Pablo Martín Sánchez, quien solicitó la instalación de un estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro en la intersección de General Roca y Martín Miguel de Güemes.

La novedad se da en medio de un planteo para revisar la situación de la totalidad de las paradas de taxis, donde muchas quedaron obsoletas.

El planteo del sector de los taxistas se sustenta en el crecimiento que tuvo en los últimos años el centro comercial de Güemes, al que define como “el más pujante de la ciudad”, tanto por la extensión del corredor como por la cantidad de comercios que se fueron incorporando a la zona.

Según los fundamentos del proyecto, la parada de taxis más cercana se encuentra actualmente en Güemes y Avellaneda y, de acuerdo con el Ejecutivo, suele verse desbordada por la demanda, situación que incluso puede generar inconvenientes para la circulación vehicular.

La nueva parada de taxis se ubicará en Roca y Güemes.

Frente a ese escenario, el Gobierno municipal considera que una nueva parada sobre Roca, a metros de Güemes y frente a la Plaza del Agua, permitiría atender parte de esa demanda sin generar inconvenientes para los comerciantes ni para los frentistas de la zona.

El lugar elegido fue inspeccionado por agentes de la División Contralor de Transporte, quienes determinaron que resulta factible la instalación del estacionamiento sobre la mano correspondiente a los números impares de la calle General Roca, en la vereda de la Plaza del Agua.

El gobierno explicó que la necesidad de la nueva parada se debe al crecimiento del centro comercial de Güemes.

La nueva parada tendría una extensión de 15 metros y capacidad para tres taxis, y comenzaría a funcionar a partir de la finalización de la denominada plaza seca. El espacio deberá ser debidamente señalizado y demarcado, además de quedar sujeto a las normas que regulan actualmente la actividad de los taxis en el distrito.

El proyecto adquiere particular interés porque llega después de otro planteo que había ingresado al cuerpo deliberativo para revisar el mapa de paradas de taxis de Mar del Plata y Batán, con el objetivo de detectar aquellas que perdieron utilidad y evaluar eventuales modificaciones. En aquel momento, la discusión estaba atravesada por los cambios en los hábitos de movilidad y el avance de las aplicaciones de transporte.