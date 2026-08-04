"Preferible perder un viaje": taxistas proponen elegir los pedidos para evitar robos

"Trabajar con miedo es difícil": advierten que la inseguridad también golpea al transporte en Mar del Plata

El asesinato de Ricardo Ruiz durante un intento de robo volvió a poner en primer plano la problemática de la inseguridad en Mar del Plata. Mientras vecinos se movilizaron para reclamar respuestas y distintas entidades expresaron su preocupación por la escalada de hechos delictivos, desde el sector de los taxistas advirtieron que la violencia también condiciona el trabajo cotidiano de quienes recorren la ciudad.

En diálogo con 0223, el secretario adjunto de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, Darío López, aseguró que la inseguridad "no tiene bandera política" y sostuvo que "hoy tenemos que estar todos abocados a que Mar del Plata se ordene y vuelva a ser la ciudad segura que alguna vez fue".

Desde la Federación Nacional de Conductores de Taxis advirtieron que muchos choferes evitan ingresar a determinados barrios por temor a sufrir robos.

El dirigente explicó que los hechos delictivos contra trabajadores del transporte "vienen sucediendo hace muchos años", aunque consideró que actualmente son más visibles. En ese contexto, reconoció que "trabajar con miedo es difícil", ya que muchos conductores "dudan en hacer determinados viajes o acercan al pasajero al barrio, pero prefieren no ingresar" para evitar exponerse a un robo.

"Es preferible un viaje menos y no arriesgar la vida", lanzaron en un comunicado destinado a los choferes para que se cuiden ante la inseguridad.

López contó que desde la Federación elaboraron un relevamiento de los sectores con mayor conflictividad "no por capricho, sino por los hechos cotidianos", y explicó que la principal recomendación para los choferes es extremar los cuidados debido a que "la presencia policial es muy escasa".

También denunciaron demoras de hasta 40 minutos en la respuesta al botón de pánico.

En ese sentido, cuestionó la falta de controles y afirmó que, a diferencia de años atrás, "hoy podés cruzar la ciudad de punta a punta sin ver un patrullero ni ser detenido para un control", una situación que, según indicó, incrementa la sensación de vulnerabilidad entre quienes trabajan en la calle.

También apuntó contra el funcionamiento del botón de pánico. Según señaló, cuando un conductor activa la alarma "la asistencia tarda entre 30 y 40 minutos" y, cuando finalmente llega un móvil, "el protocolo falla", porque los efectivos consultan delante del pasajero si fue el chofer quien pidió ayuda. Para López, "deberían simular un control de rutina al voleo", evitando exponer al trabajador y generando una intervención más segura.

El dirigente explicó que los hechos delictivos contra trabajadores del transporte "vienen sucediendo hace muchos años"

Al analizar el contexto general, el dirigente sostuvo que el problema excede al sector del taxi y alcanza a comerciantes y vecinos de distintos barrios. "Hacer política con hechos de sangre no es correcto; hay que buscar soluciones", afirmó, al tiempo que reclamó que el gobernador "baje una línea directa para fortalecer a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y convoque a las fuerzas federales". Además, vinculó parte del incremento de los robos con "el flagelo de la droga", al considerar que muchas personas recurren a delitos violentos para sostener el consumo.

"Hay que ordenar la ciudad. No debemos apostar al fracaso de la gestión actual, porque si el gobierno fracasa, fracasamos todos", expresó López, quien además aclaró: "Soy peronista de toda la vida, pero eso no me convierte en un aplaudidor autómata". En esa línea, sostuvo que existen "cosas que se hacen mal desde la Provincia y aspectos locales por corregir", y advirtió que "no podemos permitir que sigan matando gente y destruyendo familias por un robo".

Por último, el referente sindical aprovechó el contexto para insistir con la reglamentación de la ordenanza que regula el transporte por aplicaciones. A su entender, quienes prestan ese servicio deben cumplir con requisitos como certificado de antecedentes, licencia profesional, vehículos radicados en la ciudad e identificación correspondiente, ya que "estar dentro de la ley garantiza la seguridad de todos".

Como mensaje final, López pidió a los trabajadores del sector que extremen las precauciones y lamentó la falta de respuestas rápidas ante las emergencias. "Estamos desprotegidos y, aunque el botón de pánico es una herramienta valiosa, no sirve si no hay una respuesta inmediata", concluyó.