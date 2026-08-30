¿Un adelanto de la primavera?: el pronóstico para este domingo en Mar del Plata

El clima en Mar del Plata tendrá este domingo una jornada con temperaturas agradables para la época, aunque con algunas chances de precipitaciones durante las primeras horas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 20°C, mientras que la mínima será de 9°C.

La jornada tendrá algunos cambios y el panorama podría no ser tan estable como parece

En cuanto a las precipitaciones, durante la mañana existe una probabilidad de entre 10% y 40%, mientras que hacia la tarde y la noche las chances bajan al 0%.

El viento soplará con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante buena parte del día, con una disminución hacia la noche, cuando se esperan registros de entre 7 y 12 km/h.

El comienzo de la semana llegará con un escenario algo diferente.

El comienzo de la semana llegará con un escenario algo diferente. Para el lunes se espera una mínima de 8°C y una máxima que rondará por los 17°C con nulas probabilidades de precipitaciones y vientos que podrían alcanzar los 22 km/h.