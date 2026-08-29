Investigan lavado de dinero en el Casino de Mar del Plata: los detalles de la millonaria operación

Una millonaria operación que involucró a dos casinos de la provincia de Buenos Aires quedó bajo investigación judicial. Todo comenzó cuando las autoridades advirtieron un movimiento de dinero descomunal entre el Casino Central de Mar del Plata y el Trilenium de Tigre.

Según la investigación, en mayo del 2025 un grupo de personas compró fichas por 346 millones de pesos en el casino marplatense, equivalentes a unos US$300 mil en aquel momento.

Lo que despertó sospechas es lo que ocurrió después. Las fichas fueron cambiadas por dinero en efectivo, pero en el Casino Trilenium de la localidad bonaerense de Tigre.

La millonaria operación fue reportada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que remitió los datos a la Unidad de Información Financiera (UIF) como lo establece el protocolo.

La investigación busca determinar el origen de los fondos para descartar que se trate de dinero ilícito que se intentó introducir en el circuito financiero, acción que se conoce como lavado de dinero.

Los detalles de la operación millonaria

La operación bajo investigación tiene como punto de partida la compra de las fichas en el Casino Central de Mar del Plata. Como la cifra involucrada representaba una suma extraordinaria para un solo procedimiento, los organismos encargados de detectar movimientos financieros sospechosos marcaron una alarma.

Solo días después, las fichas fueron presentadas en el casino de Tigre para ser canjeadas por efectivo. Para los investigadores, ese segundo momento resulta especialmente relevante, ya que el circuito permitió convertir el dinero utilizado inicialmente en fichas nuevamente en efectivo, pero en otra jurisdicción.

La Justicia intenta establecer ahora quiénes fueron las personas que participaron de la operación, cuál era el origen de los fondos y qué destino tuvo el efectivo posteriormente. En esa línea, se realizaron allanamientos y se secuestraron distintos elementos de interés.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal. Hasta el momento la hipótesis que se maneja tiene que ver con un posible lavado de activos, lo que no implica que exista de por sí una condena ni que todos los involucrados hayan cometido un delito.

Será la Justicia la que determinará si hubo una operación ilícita y quiénes tuvieron responsabilidad.