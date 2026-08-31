Un pedido de precintos en una ferretería terminó en un violento robo y una detención

El acusado de 44 años detenido en Cañuelas semanas después del robo en Lucila del Mar.

Un hombre de 44 años fue detenido tras una investigación por un hecho ocurrido el 13 de agosto en una ferretería de la localidad costera de Lucila del Mar, donde un comerciante de 86 años fue reducido y atado antes de ser obligado a entregar dinero en efectivo.

La denuncia había sido radicada en la comisaría local y, según consta en la investigación, dos hombres ingresaron al comercio ubicado en Mendoza al 4700 y simularon ser clientes. Luego habrían intimidado verbalmente al propietario y lo trasladaron hasta una vivienda situada en la parte posterior del local.

Los agresores lo ataron a un sillón

Una vez allí, los agresores lo ataron a un sillón y le exigieron la entrega de dinero en efectivo. Ante la intimidación, la víctima entregó una suma cuyo monto aún no había sido establecido. Tras el hecho, los involucrados escaparon del lugar.

A partir de la denuncia, efectivos de la delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Costa realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas con el objetivo de reconstruir el recorrido de los autores e identificar a los responsables.

El análisis y la desgrabación de imágenes de la Secretaría de Seguridad de La Costa permitieron establecer la participación de una camioneta Toyota Hilux, que habría sido utilizada durante el hecho y posteriormente para escapar hacia el conurbano bonaerense.

Con el avance de las tareas investigativas, los agentes lograron individualizar al hombre que habría conducido el vehículo y determinar dos domicilios vinculados con él. Con esos elementos, el magistrado interviniente libró órdenes de allanamiento y de detención para dos objetivos ubicados en Cañuelas y González Catán.

La camioneta utilizada en el robo en Lucila del Mar.

Un detenido en Cañueñas y elementos incautados

Los procedimientos se realizaron el 28 de agosto con participación de personal de la DDI en La Matanza, el destacamento de Lucila del Mar y un móvil de la Secretaría de Seguridad de La Costa.

El primero de los allanamientos se llevó adelante en un barrio cerrado ubicado sobre la ruta 3, a la altura del kilómetro 56,300, en Cañuelas. El operativo arrojó resultado positivo y permitió detener a un hombre de 44 años, señalado como el presunto conductor de la camioneta utilizada en el hecho.

Durante el procedimiento se incautaron dos teléfonos celulares, un pantalón de jean negro, una campera gris, un par de zapatillas y documentación vinculada a una camioneta Toyota Hilux.

Elementos incautados por la DDI en el AMBA tras el robo en Lucila del Mar.

El segundo allanamiento, realizado en un domicilio de González Catán, arrojó resultado negativo.

En tanto, la camioneta que habría sido utilizada para cometer el hecho no fue encontrada en ninguno de los domicilios allanados, por lo que se dispuso su pedido de secuestro.

El detenido fue trasladado a sede fiscal para prestar declaración en el marco de la causa, caratulada como “hurto”, conforme a lo dispuesto por la justicia.