Perdió el control del auto y se subió a la cantera en la costa: atropelló a una pareja

Vecinos que caminaban por la costa los asistieron en el acto.

En las últimas horas se registró en plena costa un accidente vial que dejó como saldo a una pareja herida. Un auto, que circulaba por la costa en sentido norte a sur despistó y atropelló a un hombre y una mujer, quienes esperaban para cruzar la calle.

Ocurrió a metros de la rotonda de avenida Constitución y la costa. Por motivos que aún son materia de investigación un auto blanco, que circulaba por el carril lindero al cambio de sentido, perdió el control y se subió a la cantera.

Fue allí que atropelló a una mujer y a un hombre de aproximadamente 60 años. "No se sabe si el conductor se encandiló o qué pasó que quedó arriba de la cantera", expresó un testigo a este medio.

Vecinos que transitaban por allí se acercaron rápidamente para asistir a los heridos y llamar a una ambulancia. A los pocos minutos se presentó en el lugar el Same y trasladó a la mujer para recibir atención médica en el Hospital.

Por estos minutos, se esperaba a una segunda ambulancia que traslade al hombre. Según trascendió, en el auto involucrado viajaban el conductor y su esposa, los dos presuntamente adultos mayores.