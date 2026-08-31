Jóvenes de Mar del Plata pueden postularse a una experiencia de formación que podría llevarlos a Estados Unidos

La Fundación Universitaria del Río de la Plata abrió la convocatoria para la 40.° edición del Seminario País Federal.

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) abrió la convocatoria para participar de la 40° edición del Seminario País Federal 2026, una propuesta que reúne cada año a jóvenes de distintas provincias para debatir y reflexionar sobre los principales desafíos de la Argentina.

La iniciativa representa una oportunidad para jóvenes de Mar del Plata y la región que quieran participar de una experiencia de formación, intercambio y vinculación con referentes de distintos ámbitos de la vida pública.

La selección de los participantes se realizará en cada provincia a través de las filiales de la FURP. El proceso contempla un examen escrito y entrevistas personales. El examen se llevará adelante de manera simultánea en todo el país el 12 de septiembre.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 11 de septiembre, ya que la convocatoria permanece abierta desde el 14 de agosto. Además, los jóvenes seleccionados participarán del Seminario País Federal entre el 25 y el 31 de octubre de 2026, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante esa semana habrá conferencias, debates y encuentros con especialistas vinculados con áreas como política, economía, justicia, comunicación y sociedad civil. El programa también contempla visitas protocolares a instituciones y encuentros con referentes de la vida pública nacional.

Además de las instancias académicas y de debate, el seminario incluirá actividades culturales y espacios de integración entre los jóvenes que lleguen desde diferentes puntos del país.

La propuesta busca generar un ámbito de intercambio entre participantes con distintas experiencias y perspectivas sobre la realidad argentina.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está destinada a jóvenes de hasta 30 años cumplidos en abril de 2026. Entre los requisitos se encuentra contar con título universitario o encontrarse en la etapa final de una carrera universitaria. El conocimiento de inglés no es un requisito excluyente para participar del proceso de selección.

Uno de los principales atractivos de esta edición llegará al finalizar el Seminario. Entre todos los participantes se seleccionará a 15 jóvenes destacados, quienes podrán acceder a una beca para participar del Programa Junior USA.

Se trata de una instancia de intercambio y formación en Estados Unidos que contempla visitas a distintas ciudades y a centros vinculados con la toma de decisiones políticas y académicas.

Los interesados en participar pueden consultar los requisitos y obtener más información a través de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

La propuesta busca continuar formando a nuevas generaciones de jóvenes comprometidos con el desarrollo federal y plural de la Argentina, conectando a participantes de distintas provincias y generando nuevas experiencias de intercambio y formación.