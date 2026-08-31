Feroz incendio en una vivienda: las llamas consumieron tres motos y un auto

Un incendio de importantes dimensiones se desató este lunes a la madrugada en un PH ubicado en la zona del Puerto y obligó a desplegar un operativo con dos dotaciones de Bomberos para contener las llamas y evitar que el fuego avanzara sobre el resto de la vivienda.

El hecho fue advertido alrededor de las 6 de la mañana, cuando las llamas se desataron en el sector del garaje de la vivienda ubicada en Gianelli al 600.

Dos dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas

Al llegar al lugar, una dotación del Cuartel Puerto se encontró con un escenario complejo: las llamas habían tomado por completo el garaje, donde se encontraban “una camioneta y tres motos”, señalaron fuentes oficiales en diálogo con 0223.

El hecho fue advertido alrededor de las 6 de la mañana

La intensidad del incendio también alcanzó otros sectores de la propiedad. El fuego provocó daños en el living-comedor, mientras que el humo se extendió por todo el inmueble y generó un “ahumamiento generalizado”, detallaron las mismas fuentes.

Ante la magnitud del siniestro, los bomberos solicitaron apoyo al Cuartel Central y trabajaron en distintas maniobras de extinción para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia otros sectores de la vivienda.

No se registraron víctimas ni personas heridas.

Finalmente, el incendio fue controlado y no se registraron víctimas ni personas heridas.