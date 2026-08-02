Operaron a Mateo, el joven que volcó y sufrió graves heridas en la ruta 226

“Nunca nos dejaron solos. Cada mensaje, cada rezo y cada muestra de preocupación nos dio fuerzas para seguir adelante”, valoró su madre.

Operaron con éxito a Mateo Bianchi, el joven de 24 años que resultó gravemente herido en el vuelco del sábado pasado en la ruta nacional 226, y continúa dando importantes pasos en su recuperación en la Clínica 25 de Mayo.

La noticia fue compartida por su madre, quien publicó una imagen junto a su hijo y expresó su felicidad al verlo nuevamente con su sonrisa habitual. “Hoy puedo subir fotitos de mi hijo. Todavía no puedo creer que, a una semana, él esté tan fuerte y con esa sonrisa de siempre”, escribió.

Además, confirmó que la intervención quirúrgica en su columna vertebral, una de las zonas más comprometidas, fue exitosa. A pesar de que la recuperación será paulatina, el balcarceño presenta una evolución favorable y permanece acompañado por sus seres queridos.

Los profesionales dilataron una semana para su ingreso a quirófano porque debían sanar sus lesiones pulmonares.

La mujer también agradeció especialmente a familiares, amigos y a todas las personas que, mediante mensajes, oraciones y gestos de cariño, estuvieron presentes desde el primer momento.

“Nunca nos dejaron solos. Cada mensaje, cada rezo y cada muestra de preocupación nos dio fuerzas para seguir adelante”, expresó.

En último lugar, destacó el acompañamiento de sus cuñadas, la madrina de Mateo, sus hijos y quienes permanecieron cerca de la familia durante estos días difíciles.

Mateo Bianchi fue operado con éxito en la 25 de Mayo.

Cómo fue el accidente

El siniestro se registró alrededor de las 8 del sábado 25 de julio, a la altura del kilómetro 60 de la ruta 226, cuando un Fiat Palio rojo ocupado por tres jóvenes perdió el control, salió de la calzada y volcó. Como consecuencia del impacto, se desató un incendio que fue controlado por los equipos de emergencia.

Bianchi sufrió lesiones que afectaron su médula y sus piernas, y aunque en un principio había sido derivado al Hospital Municipal "Dr. Felipe A. Fossati" de Balcarce, luego fue remitido al nosocomio marplatense.