Operaron a Mateo, el joven que volcó y sufrió graves heridas en la ruta 226
El balcarceño de 24 años había sufrido lesiones que afectaron su médula y sus piernas. Fue intervenido en la Clínica 25 de Mayo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Operaron con éxito a Mateo Bianchi, el joven de 24 años que resultó gravemente herido en el vuelco del sábado pasado en la ruta nacional 226, y continúa dando importantes pasos en su recuperación en la Clínica 25 de Mayo.
La noticia fue compartida por su madre, quien publicó una imagen junto a su hijo y expresó su felicidad al verlo nuevamente con su sonrisa habitual. “Hoy puedo subir fotitos de mi hijo. Todavía no puedo creer que, a una semana, él esté tan fuerte y con esa sonrisa de siempre”, escribió.
Además, confirmó que la intervención quirúrgica en su columna vertebral, una de las zonas más comprometidas, fue exitosa. A pesar de que la recuperación será paulatina, el balcarceño presenta una evolución favorable y permanece acompañado por sus seres queridos.
La mujer también agradeció especialmente a familiares, amigos y a todas las personas que, mediante mensajes, oraciones y gestos de cariño, estuvieron presentes desde el primer momento.
“Nunca nos dejaron solos. Cada mensaje, cada rezo y cada muestra de preocupación nos dio fuerzas para seguir adelante”, expresó.
En último lugar, destacó el acompañamiento de sus cuñadas, la madrina de Mateo, sus hijos y quienes permanecieron cerca de la familia durante estos días difíciles.
Cómo fue el accidente
El siniestro se registró alrededor de las 8 del sábado 25 de julio, a la altura del kilómetro 60 de la ruta 226, cuando un Fiat Palio rojo ocupado por tres jóvenes perdió el control, salió de la calzada y volcó. Como consecuencia del impacto, se desató un incendio que fue controlado por los equipos de emergencia.
Bianchi sufrió lesiones que afectaron su médula y sus piernas, y aunque en un principio había sido derivado al Hospital Municipal "Dr. Felipe A. Fossati" de Balcarce, luego fue remitido al nosocomio marplatense.
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