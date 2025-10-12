Impresionante: las lluvias desbordaron un arroyo y dos tramos de una de las principales rutas del interior permanecen cortados. Foto: Radio Gabal.

Dos tramos de la ruta nacional 226 que conecta las localidades vecinas de Tandil y Balcarce permanecen cortados por el desborde de un arroyo que colapsó tras las lluvias registradas el sábado por la noche y domingo a la madrugada.

Según replicó Radio Gabal, la situación tiene lugar por el desborde del arroyo El Crespo. El primer corte se encuentra en el kilómetro 73, a la altura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), donde personal de Gendarmería Nacional interrumpe el paso de todos los vehículos y hace retornar a los conductores por motivos de seguridad.

El segundo punto afectado se ubica en el kilómetro 89, afectando a quienes se desplazan desde Tandil o Ayacucho hacia Balcarce, donde también se implementó un corte total preventivo ante la presencia de agua sobre la cinta asfáltica.

Las imágenes captadas con un dron por el medio de Balcarce dan cuenta del alcance de la crecida y la gran cantidad de agua acumulada sobre la ruta, haciendo imposible la circulación.

"Las autoridades solicitan a los automovilistas no intentar atravesar los sectores anegados y evitar transitar por la Ruta 226 hasta que la situación climática se estabilice y los equipos de Vialidad determinen que la vía está nuevamente segura", afirmaron.