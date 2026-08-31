SECCIONES
SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Robo de autos

Imputan a dos personas por el robo de un auto que había sido recuperado

Tienen 29 y 55 años. El rodado fue hallado tras un allanamiento hace tres semanas. Secuestraron tres celulares que serán peritados.

Uno de los dos allanamientos.

31 de Agosto de 2026 19:41

Por Redacción 0223

PARA 0223

La continuidad de una investigación a cargo de la comisaría segunda tras recuperar el 11 de agosto pasado un automóvil robado derivó en la realización de dos allanamientos donde aprehendieron a dos personas y secuestraron tres celulares.

Elementos secuestrados.

Las medidas avaladas por la Justicia de Garantías se llevaron adelante en una vivienda ubicada en inmediaciones de Gascón y Funes y otra en Hipólito Yrigoyen al 3700: además de la notificación de causa se secuestraron tres celulares y elementos de interés vinculados a la investigación, entre ellos documentación y una llave alternativa correspondiente a un Ford Mondeo.

Desde la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) dispusieron la notificación de la formación de causa por encubrimiento y hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.

Se hicieron dos allanamientos.

Los dos sujetos deberán declarar ante el fiscal Eduardo Layús.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar