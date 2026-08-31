Imputan a dos personas por el robo de un auto que había sido recuperado

La continuidad de una investigación a cargo de la comisaría segunda tras recuperar el 11 de agosto pasado un automóvil robado derivó en la realización de dos allanamientos donde aprehendieron a dos personas y secuestraron tres celulares.

Elementos secuestrados.

Las medidas avaladas por la Justicia de Garantías se llevaron adelante en una vivienda ubicada en inmediaciones de Gascón y Funes y otra en Hipólito Yrigoyen al 3700: además de la notificación de causa se secuestraron tres celulares y elementos de interés vinculados a la investigación, entre ellos documentación y una llave alternativa correspondiente a un Ford Mondeo.

Desde la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) dispusieron la notificación de la formación de causa por encubrimiento y hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.

Se hicieron dos allanamientos.

Los dos sujetos deberán declarar ante el fiscal Eduardo Layús.