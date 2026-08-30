Robó un auto, atropelló a una mujer en la fuga y lo detuvieron

Un hombre de 27 años que el domingo le robó el auto a un conductor de aplicación fue aprehendido luego de una persecución en la que atropelló a una mujer, abandonó el rodado e intentó escapar a pie.

El auto quedó secuestrado.

El hecho se inició luego de que personal policial tomara conocimiento, a través del sistema de emergencias 911, de la sustracción de un Fiat Cronos de color gris, perteneciente a un hombre que se desempeña como chofer de una aplicación de transporte.

Momentos más tarde visualizaron el rodado en inmediaciones de Yapeyú y Bouchard: al advertir la presencia policial el conductor intentó evadir el procedimiento y, durante la maniobra, colisionó con una mujer de 36 años que se encontraba en la vía pública: fue asistida en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió atención médica por escoriaciones y politraumatismos varios.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría undécima.

Tras el impacto, el conductor descendió del vehículo y emprendió la fuga a pie, siendo perseguido e interceptado a pocos metros por efectivos del Comando de Patrullas Sur. El aprehendido, de 27 años fue imputado del delito de robo agravado de automotor, lesiones culposas y atentado y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con los registros aportados, el aprehendido posee antecedentes y actuaciones previas, entre ellas hechos vinculados con daño, lesiones, tentativa de robo calificado, portación de arma de guerra y distintos episodios de desobediencia y violencia intrafamiliar.