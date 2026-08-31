Le tiró agua hirviendo a su exnovio en plena discusión y terminó detenida

La sospechosa fue detenida por las autoridades mientras caminaba por la calle. (Créditos imagen: Noticias Data)

Una mujer de 35 años, identificada como Claudia Elizabeth Romero, fue detenida acusada de arrojarle agua hirviendo a su expareja durante una discusión y provocarle quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

El episodio ocurrió el lunes 24 de agosto en una vivienda de Resistencia, Chaco, y como consecuencia de las lesiones, Juan Cruz Silvero, de 27 años, debió ser trasladado durante la madrugada al Hospital Julio C. Perrando para recibir atención médica.

Según consta en la denuncia, radicada por la madre de la víctima, el hecho ocurrió alrededor de las 21.15 en un domicilio ubicado sobre la calle Honestidad, entre Montevideo y La Paz, en la capital chaqueña.

Fuentes policiales señalaron que Romero fue localizada y aprehendida mientras caminaba por las calles del barrio, en el marco de un operativo realizado por personal del Servicio Externo de la Comisaría 14ª Metropolitana y efectivos de la División Patrulla Preventiva.

Qué indica el parte médico del joven

El joven sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y un muslo, por lo que debió ser trasladado al Hospital Perrando en una ambulancia de la Policía Sanitaria. Allí fue examinado por el médico Dante Palmerola, quien constató las lesiones.