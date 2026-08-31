Brutal accidente: un ciclista murió tras un tremendo choque con dos camiones en la ruta

Un trágico accidente vial registrado sobre la ruta provincial 90 dejó como saldo un ciclista fallecido y dos camioneros con heridas graves cerca de la localidad santafesina de Alcorta. El grave impacto se produjo a la altura del kilómetro 87 de la traza que conecta Villa Constitución con Melincué durante las últimas horas del domingo. La magnitud del choque obligó al despliegue de las fuerzas de seguridad y al posterior corte total del tránsito vehicular en la zona.

Cómo fue el tremendo accidente que terminó con un muerto

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la colisión frontal involucró a dos transportes de carga minutos antes de las nueve de la noche. En el mismo episodio, el ciclista que circulaba por las inmediaciones del corredor vial sufrió heridas irreversibles que le provocaron la muerte en forma instantánea. Como consecuencia de la violencia del impacto, ambos conductores quedaron atrapados dentro de las cabinas destruidas de los vehículos.

Buscan identificar la mecánica del choque.

Bomberos Voluntarios de Alcorta acudieron de urgencia para concretar las tareas de rescate de los choferes, quienes presentaban lesiones de extrema gravedad. Uno de los vehículos involucrados transportaba un cisterna con carga de gas, mientras que la otra unidad trasladaba cereales en dirección a la zona portuaria. Tras el impacto, una gran cantidad de granos quedó esparcida sobre la cinta asfáltica, complicando la visibilidad y el paso de las autoridades.

Personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial mantuvo la interrupción total de la circulación durante las primeras horas de la mañana del lunes en ambas manos. La medida se tomó para facilitar el trabajo pericial del gabinete criminalístico y asegurar las maniobras de remoción de los pesados rodados. Las fuerzas de seguridad recomendaron a los automovilistas acatar las desvíos señalizados y evitar el tránsito hacia ese sector del sur santafesino.

Los conductores de los camiones quedaron atrapados en la cabina.

Las autoridades judiciales de la provincia iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro e identificar formalmente a la víctima fatal. Asimismo, los peritos abocados al caso evalúan el estado de los vehículos y las condiciones de la ruta al momento del choque. El tránsito en la zona permanecía restringido hasta que se completaran las tareas de limpieza e inspección de la calzada.