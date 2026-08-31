El historial que pocos conocen: cuántos terremotos sacudieron a Mar del Plata

La historia telúrica de la provincia de Buenos Aires guarda un capítulo muy particular en la costa atlántica, con Mar del Plata como protagonista de atípicos episodios sísmicos. Si bien el único terremoto originado con epicentro directo en suelo bonaerense ocurrió el 15 de junio de 1888 sobre la falla del Río de la Plata, la ciudad balnearia comenzó desde entonces a integrar los registros de observación del país. En aquel lejano evento del siglo XIX, la vibración se sintió en varios distritos, marcando el punto de partida del historial en la región.

Del terremoto en San Juan que hizo temblar todo al sismo cuyano de 2021

Con el constante crecimiento urbano de Mar del Plata y la edificación en altura, las réplicas lejanas comenzaron a percibirse con mayor nitidez en la ciudad. El 23 de noviembre de 1977, el devastador terremoto que paralizó a Caucete, en San Juan, hizo crujir las estructuras de los edificios marplatenses durante más de un minuto. Décadas más tarde, en enero de 2021, otro sismo cuyano de 6,4 grados provocó la autoevacuación de vecinos en torres del barrio Chauvin y zonas céntricas al sentir la oscilación en los pisos superiores.

Mar del Plata no está exenta de los sismos.

Sin embargo, uno de los episodios más recordados por los marplatenses ocurrió a mediados de febrero de 2026, cuando se registró un sismo propio en la zona marítima. El movimiento fue monitoreado oficialmente por el Centro Nacional de Información Sísmica de Estados Unidos y alcanzó una magnitud de 4,7 grados. El epicentro se ubicó a 193 kilómetros al sudeste de la costa marplatense, sobre las profundidades del Océano Atlántico, generando sorpresa en toda la comunidad local.

Aquel temblor sobre el mar se hizo sentir en diversos barrios de la Feliz, sorprendiendo a residentes y turistas en plena temporada veraniega. Desde Defensa Civil de la ciudad explicaron en su momento que "el temblor fue percibido en distintos puntos de la ciudad y la región, no provocó daños ni situaciones de riesgo". A diferencia de los terremotos convencionales, los marplatenses reportaron una fuerte vibración continua en ventanas y paredes sin escuchar ningún estruendo previo.

Los diarios reflejaron el movimiento telúrico.

El fenómeno reciente consolidó el mapa de eventos telúricos de Mar del Plata y reavivó el interés por comprender el comportamiento de las placas en el margen costero. Aunque la zona balnearia es considerada de bajísima actividad sísmica, los antecedentes demuestran que la combinación de sismos marítimos y réplicas lejanas pueden impactar en la ciudad.