Tras los anuncios de Caputo, los deudores UVA alertan: "Tiene toda la figura de crédito blando, pero de blando no tiene nada”

Tras los recientes anuncios del ministro de Economía Luis Caputo sobre las nuevas medidas para impulsar créditos hipotecarios con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hablamos con la agrupación de autoconvocados UVA de Mar del Plata para entender qué diferencias se plantean en este tipo de préstamos.

“Este crédito tiene toda la figura de un cuadro muy bonito, de un crédito blando, y de blando no tiene nada porque se ajusta por inflación”, sostuvo el autoconvocado Gabriel Mieres a 0223 y agregó que el principal problema está en la falta de previsibilidad de la economía argentina.

El ministro de Economía planteó nuevas condiciones para créditos hipotecarios.

Desde su experiencia como tomador de un crédito UVA, advirtió sobre el impacto de la actualización por inflación e indicó que en esa línea las cuotas y el capital adeudado se vuelven muy difíciles de afrontar. Para él, los anuncios nuevos denotan un problema viejo que ya conocen miles de familias argentinas: "Aunque le den la figura que le quieran dar a través del Anses y con un porcentaje de interés X, no termina de ser una trampa para cualquiera"

Para Mieres la propuesta sigue siendo riesgosa porque el contexto económico es imprevisible y con ello, el ajuste de la deuda y de las cuotas. Hacerse cargo de una deuda que crece al ritmo de la inflación nunca podría ser atractivo: “Yo por ejemplo, saqué un crédito de 1 millón de pesos y debo 122 millones de pesos”.

"El negocio es para los bancos", expresaron desde Autoconvocados UVA Mar del Plata.

Según explicó, desde el 2018 viene cumpliendo con los pagos y pese a ello, su deuda prácticamente no se redujo en términos reales: “Me prestaron 88 mil dólares y debo 88 mil dólares. Significa que para los números del banco yo no pagué absolutamente nada”. A partir de esa experiencia, su respuesta frente a la posibilidad de volver a tomar un crédito de estas características es contundente: “Definitivamente no. Invitaría a todos a que no lo hagan”.

La letra chica

Para Mieres, mientras la inflación continúe afectando los ingresos y las cuotas, el riesgo de los créditos se terminan trasladando solo al tomador. Según él, que este tipo de créditos se presenten como una alternativa accesible para quienes buscan comprar su primera vivienda, es una trampa.

“Los países del primer mundo tienen un 1% de inflación anual. Nosotros tenemos casi un 2% mensual. Entonces, estamos muy lejos de la realidad. De la realidad de un país previsible”, señaló Gabriel e indicó que es un problema que excede a los partidos políticos: “¿Estoy a favor del gobierno de Macri? Definitivamente no. ¿Estoy a favor de los kirchneristas? Tampoco. Estoy a favor de que la gente gobierne para el pueblo, por el pueblo y a favor del pueblo, cosa que no ocurre”.

Para Mieres, el principal problema está en la falta de previsibilidad de la economía argentina.

Su crítica apunta también al rol que debería asumir el Estado en el sistema financiero. Para Gabriel, dejar determinadas cuestiones libradas exclusivamente a "acuerdos entre privados", como dice Milei, puede generar una relación desigual entre quienes necesitan financiamiento y quienes lo otorgan: “Vos, Estado, debés marcar la cancha, al menos en algunas cuestiones muy puntuales. Hoy el negocio es para los bancos”.

Para cerrar, Mieres argumentó que mientras la inflación siga siendo un factor central de la economía y en Argentina los salarios no evolucionen al unísono, presentar un crédito hipotecario como una herramienta accesible para acceder a la vivienda es “otra mentira más”.