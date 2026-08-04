Conmoción por el hallazgo de un hombre sin vida

Un hombre fue hallado sin vida durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada en la zona de Tripulantes del Fournier 11.700 (esquina calle 234), en el barrio Belgrano, y el hecho generó preocupación entre los vecinos, que desde temprano se vieron sorprendidos por el movimiento de personal policial y de emergencias.

Según confirmaron fuentes a 0223, personal del Same acudió al lugar tras un llamado al 107 y constató el fallecimiento de la persona. De acuerdo a los datos preliminares, el cuerpo no presentaba signos de violencia y que las características observadas eran compatibles, en principio, con una muerte natural.

El hombre fue encontrado en una esquina del barrio Belgrano.

No obstante, tal como establece el protocolo para este tipo de casos, la Justicia ordenó las actuaciones correspondientes y será la autopsia la que determine oficialmente la causa del fallecimiento.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la víctima y la investigación continuará hasta confirmar las circunstancias del deceso.