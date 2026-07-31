Dramático: un carnicero le debía 400 mil pesos, el herrero lo mató tras una discusión y murió de un infarto

Una discusión por un trabajo de herrería terminó de manera trágica, cuando un carnicero de 50 años murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca durante una pelea con un hombre de 75 años, quien también fue hallado sin vida en el lugar. Los investigadores analizan si sufrió un infarto después del episodio. Al parecer, todo comenzó por una deuda que el carnicero mantenía con el herrero.

Efectivos e investigadores en la escena.

Ocurrió en una localidad bonaerense, aparentemente por 400 mil pesos. Según El Día de Escobar, el hecho ocurrió alrededor de las 10 del jueves en un comercio ubicado sobre la calle Urbino 738, casi Asborno, en el barrio Philips, a unas diez cuadras del centro de la ciudad. El lugar funciona como almacén y carnicería y pertenecía a Martín García Mamani.

En un momento de la mañana, una persona llegó al lugar y encontró a ambos hombres sin vida. De inmediato dio aviso a las autoridades, lo que generó un importante operativo policial en el barrio.

La horrorífica escena en la carnicería

El carnicero estaba tendido sobre una góndola, con múltiples heridas provocadas por un arma blanca, que se presume un cuchillo de la carnicería, un golpe en la cabeza y signos compatibles con una maniobra de defensa. A pocos metros hallaron el cuerpo de José Miguel Ferreyra (75), quien se encontraba boca arriba y no presentaba, a simple vista, lesiones que pudieran haberle causado la muerte.

Los investigadores analizan la posibilidad de que Ferreyra haya sufrido una descompensación o un infarto después del episodio. Las primeras actuaciones vinculan el episodio con un conflicto originado por las rejas realizadas para el complejo de departamentos ubicado detrás del comercio, propiedad de Mamani.