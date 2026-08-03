Horror en Rafael Calzada: un hombre mató a su hijo autista de 12 años y confesó el crimen

En un hecho que conmocionó a la comunidad de Rafael Calzada, un niño de 12 años con autismo fue encontrado muerto en su domicilio con el rostro desfigurado por golpes. El menor, Nahuel Benjamín Godoy, fue hallado sin vida este sábado en una habitación de la vivienda familiar ubicada en la calle Río Negro al 1800.

El hallazgo se produjo luego de que un llamado al 911 alertara sobre una persona fallecida en la vivienda. Al llegar, la policía fue recibida por una mujer de 80 años, quien autorizó el ingreso a la casa donde residía su hijo, Néstor Rubén Godoy, de 41 años, junto a su nieto Nahuel.

El cuerpo del niño estaba recostado sobre su cama, sin signos vitales y con el rostro severamente golpeado. Según el parte oficial, presentaba traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un importante edema en el lado derecho de la cara. Los médicos del SAME confirmaron la muerte, que según estimaciones llevaba más de ocho horas.

Néstor Godoy se presentó voluntariamente en la Comisaría 1ra de Lomas de Zamora

Horas después, Néstor Godoy se presentó voluntariamente en la Comisaría 1ra de Lomas de Zamora donde admitió haber asesinado a su hijo. Según información oficial, la causa de muerte fue “muerte mediante asfixia por ahorcamiento”, aunque se aguarda el informe forense para confirmar los detalles.

Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N°17, a cargo de la fiscal Marcela Juan, Godoy quedó detenido acusado de homicidio y deberá prestar declaración próximamente. El cuerpo del niño fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Según las investigaciones, el padre estaba separado de la madre de Nahuel, Cristina Mónica R., quien reside en Lanús. Godoy tenía la custodia del niño los fines de semana, retirándolo los viernes y debiendo devolverlo los domingos.

Previamente al trágico hecho, la madre había acudido a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Lanús para solicitar medidas de protección que también incluyeran a su hijo, debido a que, según denunció, su expareja la amenazaba con matar al menor como forma de venganza. Sin embargo, su pedido no fue atendido y fue retirada del lugar.

En medio de una profunda crisis emocional, la mujer manifestó que la tragedia “se podría haber evitado” si hubieran tomado en cuenta su reclamo de protección, dejando al descubierto la gravedad de la situación que derivó en este filicidio.