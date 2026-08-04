Dolor por la muerte de un reconocido abogado marplatense

Tenía 89 años y fue una reconocida figura del Colegio de Abogados de Mar del Plata.

La comunidad marplatense se encuentra sorprendida por el reciente deceso de Rubén Junco, un abogado de destacada trayectoria en la actividad pública y en el ámbito judicial de la ciudad.

El letrado falleció este martes en Mar del Plata por causas que no trascendieron a los 89 años. El deceso fue confirmado por sus familiares a distintps medios de la ciudad.

Junco, que se desempeñó como vicepresidente segundo del Colegio de Abogados de Mar del Plata, comenzó como conjuez. En su rol de vicepresidente segundo se consolidó como referente para la comunidad profesional de la región.

"Su liderazgo y el respeto de sus pares lo llevaron como vicepresidente del Colegio de Abogados, consolidándose como un referente fundamental para la comunidad profesional de la región. Su compromiso institucional también se reflejó en la gestión pública, donde se desempeñó como Secretario de Gobierno municipal durante la década de 1970.", escribió su sobrino, el periodista Pablo Junco en un extenso texto de despedida que tituló "In memoriam"

Junco junto al Intendente Fabrizio

En el mismo texto, al que tuvo acceso 0223, el periodista recordó que "durante décadas, su reconocido estudio jurídico de la calle Arenales fue un espacio de consulta y referencia para colegas y vecinos por igual".

Además, Junco fue un testigo clave en ell jury de enjuiciamiento contra el suspendido exjuez Pedro Federico Hooft por sus supuestos vínculos con la última dictadura cívico militar.

Junco tenía 89 años y una activa participación en la vida política.

También aportó valiosos testimonios judiciales e históricos sobre las desesperadas gestiones que la comisión directiva del Colegio realizó ante el Ministerio del Interior para intentar salvar a los letrados secuestrados y declaró en los juicios contra el represor Gregorio Molina.

"Su partida deja una huella imborrable en el derecho marplatense y en el recuerdo de quienes valoraron su honestidad y vocación de servicio", cerró su sobrino.

Sus restos serán velados hoy de 13 a 16 en cochería ubicada 3 de Febrero 3636, y mañana serán trasladados al cementerio Los Robles.