Forzaron una reja y entraron a robar a una casa: dos detenidos

Un llamado al 911 que denunció el ingreso de varias personas a una vivienda en el barrio Fray Luis Beltrán terminó con la aprehensión de dos sujetos de 28 y 39 años en el interior del inmueble: ambos quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Elementos secuestrados.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría decimoquinta quienes llegaron a una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Los Cerezos y Anchorena donde observaron una reja y ventana forzadas en la parte trasera.

Los oficiales aprehendieron a los dos sujetos en el interior y secuestraron herramientas, un bolso de reparto de PedidoYa y cuatro cuchillos.

Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El mayor de los dos sujetos registraba un pedido de captura activo y junto a su cómplice fue notificado de la formación de una causa por robo agravado por efracción. Los dos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberán declarar ante el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente.