El decano de Medicina rechazó el proyecto para cobrarle a estudiantes extranjeros: "No tendría impacto"

Alasino explicó que en la Facultad de Medicina estudian alumnos de alrededor de 15 países y destacó el aporte de la diversidad en la formación académica.

El proyecto presentado por legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza, para que los extranjeros sin residencia permanente paguen por la educación universitaria y la atención médica volvió a instalar un debate que no es nuevo. La iniciativa tomó impulso en medio de la polémica generada tras la final del Mundial 2026, cuando se viralizaron en redes sociales publicaciones de algunos extranjeros con mensajes de rechazo hacia la Argentina.

En ese contexto, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Adrián Alasino, rechazó la iniciativa y sostuvo que un eventual arancelamiento "no tendría impacto" en el financiamiento de las universidades.

El decano de Medicina de la UNMdP, Adrián Alasino, cuestionó el proyecto que busca cobrarles a extranjeros sin residencia permanente por estudiar en universidades públicas.

"Para nosotros el extranjero en la universidad es bienvenido porque aporta la diversidad. La Argentina tiene una historia de puertas abiertas a la migración y una trayectoria muy importante en ese campo", afirmó Alasino en diálogo con Extra en Vivo (102.1) la radio de 0223.

Además, remarcó que en la Facultad de Medicina conviven estudiantes de unos 15 países, sobre todo brasileños, y que ese intercambio "enriquece" la formación, especialmente al momento de debatir sobre los distintos sistemas de salud.

Según el decano, los estudiantes extranjeros representan entre el 7% y el 8% de la matrícula de Medicina, aunque la cifra disminuyó en los últimos dos años.

Respecto del impacto económico que plantea el proyecto, el decano aseguró que la cantidad de estudiantes extranjeros, con y sin residencia, es reducida. "Llegamos a tener aproximadamente entre el 7% y el 8% de extranjeros en Medicina y esa cifra bajó notablemente en los últimos dos años por el tipo de cambio", explicó.

En ese sentido, consideró que "si hubiera algún tipo de cobro, no impactaría prácticamente nada en los gastos que hay en la universidad" y agregó que las instituciones públicas "ni siquiera tienen preparados dispositivos para cobrar porque no manejan ese tipo de recursos".

El debate se reactivó luego de la polémica en redes sociales por publicaciones de algunos extranjeros tras la final del Mundial 2026.

Alasino también defendió el modelo de educación pública y pidió que el financiamiento universitario se discuta con seriedad. "Lo que tenemos que hacer es fortalecer lo público y fortalecer la diversidad", sostuvo.

Además, aclaró que "nosotros reivindicamos el derecho a la educación y el derecho a la salud." y remarcó que en la Facultad de Medicina "la salud se enseña como un derecho y el medicamento como un bien público, no como una transacción comercial".