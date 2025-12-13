Cada vez más médicos se forman en Mar del Plata: la Facultad ya supera los 200 egresados por año

​​​​​​​La Facultad de Medicina de la UNMDP consolida su crecimiento académico con un nuevo ECOE y más de 200 egresados en 2025.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) continúa consolidándose como una de las principales instituciones formadoras de profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires. A partir de este año, se posiciona como la segunda facultad provincial en cantidad de egresados, detrás de la Universidad Nacional de La Plata, con una proyección de entre 200 y 250 médicos y médicas por año.

En este marco, este sábado se desarrolló el Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), una instancia clave en la etapa final de la carrera. Este evento, además, representa el primer ECOE realizado desde que la carrera alcanzó el rango de Facultad de Medicina, un hecho de gran relevancia institucional y académica.

Evaluación final y organización del ECOE

El ECOE se lleva a cabo en dos turnos: el primero a las 8:00 y el segundo a las 13:00, con finalización prevista para las 17:00 horas. La evaluación se organiza en 12 estaciones clínicas, cada una con un tiempo de resolución de cinco minutos, utilizando actores y simuladores que reproducen situaciones reales del ejercicio profesional.

De los 131 estudiantes que aprobaron el examen escrito, rendido el viernes anterior, se encuentran habilitados para rendir el ECOE, distribuidos en dos turnos de aproximadamente 65 estudiantes cada uno. De aprobar esta instancia, podrían convertirse en hasta 131 nuevos graduados, que se sumarán a un total anual que superará los 200 egresados, considerando también las instancias de diciembre y marzo.

Participación y apoyo institucional

La organización del examen cuenta con la participación de 39 docentes, 3 técnicos, y un equipo de médicos y médicas egresados que colaboran en las tareas de control y acompañamiento del proceso evaluativo. El HPC cumple un rol central como institución asociada, aportando su infraestructura y experiencia en el desarrollo de prácticas evaluativas complejas.

Los y las estudiantes recibirán sus notas en el patio de la Facultad de Medicina

Durante la jornada estarán presentes autoridades de la Facultad de Medicina y del HPC, entre ellas el Dr. Fernando Santomil y el Dr. Pablo Malfante, referentes del hospital, quienes son ejes clave en la realización del ECOE. Su participación reafirma el trabajo articulado entre ambas instituciones y fortalece el vínculo entre el ámbito público y privado, a partir de acciones conjuntas que impactan directamente en la formación médica y en el sistema de salud.

Cierre de jornada y encuentro con las familias

Los y las estudiantes recibirán sus notas en el patio de la Facultad de Medicina, a partir de las 17:30 . Finalizada esa instancia, se prevé un encuentro con las familias y la comunidad, en la esquina de Ituzaingó y 20 de Septiembre, desde las 18:00 / 18:30, en un clima de celebración por el cierre de esta etapa formativa.

Formación de calidad e impacto en la sociedad

El ECOE representa una evaluación integral basada en competencias, que pone en juego saberes, habilidades y actitudes en contextos clínicos simulados. Esto refleja el perfil de formación que promueve la Facultad: una educación pública de calidad, con fuerte anclaje en la práctica y un marcado compromiso social.

Este sábado concluirán sus estudios nuevos médicos formados en Mar del Plata.

El decano de la Facultad de Medicina de la UNMDP, Dr. Adrián Alasino, destacó: “Apoyados en la solidez de nuestra institución, la UNMDP, la Facultad de Medicina ha demostrado con este grupo de graduados su capacidad de incorporar a la sociedad médicos y médicas de excelencia académica y con un marcado perfil humanístico-social, muy necesario para los desafíos sanitarios que atraviesa nuestra comunidad”.

Finalmente, Alasino subrayó el impacto regional de la Facultad: “Desde este año contamos con los espacios de simulación clínica más grandes del sudeste bonaerense y hemos logrado que más del 90 % de las plazas médicas disponibles para más de 30 especialidades se cubran con nuestros graduados, tanto en el sector público como en el privado, fortaleciendo de manera directa el sistema de salud y la atención de los vecinos”.