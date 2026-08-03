Femicidio de Mailén Antonich: "Su ex suegra la quería matar"

Hay dos detenidos de 26 y 27 años por el femicidio de Mailén en Punta Cantera.

La cuñada de Mailén Antonich, la joven de 25 años asesinada en Punta Cantera, brindó fuertes declaraciones a medios televisivos y se refirió a una nueva teoría que deberá ser analizada por los investigadores.

Según le aseguró Mariana al canal A24, el mismo viernes -día de su desaparición- la víctima se le acercó entre lágrimas a contarle que tenía "miedo" porque su ex cuñada le había advertido que su ex suegra "las quería matar" a las dos, a ella -Mailén- y a su propia hija.

Mailén fue hallada muerta debajo de un contenedor en Punta Cantera, en el sur de Mar del Plata.

"La ex cuñada se juntaba siempre con ella y decían que eran hermanas. Ese día, fue a la parada de colectivo y volvió llorando. Se ve que le comentó eso, Mailén volvió a mi casa y me dijo: ´Mar, vino Pao llorando y yo no le doy bola, pero me aseguró que su mamá estaba buscando a dos personas para que me maten a mí y a ella´", reveló la mujer.

"Fuimos a la comisaría cuatro veces y nunca nos tomaron la denuncia, jamás. Siempre había un problema: que tenían dos presos, que había tres personas adelante mío o que tenían un auto robado. Fuimos nosotros y las personas que lo encontraron fueron sus hermanos", le había comentado previamente la mujer a 0223.

Mailén, de 25 años, tenía dos hijas de 1 y 6.

Qué se sabe del crimen

La víctima fue hallada muerta el domingo a la madrugada por sus propios familiares en Punta Cantera y habría sido engañada con una falsa entrevista laboral para presentarse en el predio, hasta donde se trasladó con un remisero al que había conocido días atrás.

Sus hermanos, tíos y primos llegaron a la zona del femicidio por un estado de WhatsApp de la joven, y aunque no les permitieron radicar la denuncia en la Comisaría Decimosexta, realizaron la búsqueda de manera independiente.

Fue pasada la medianoche cuando hallaron el cadáver de Antonich y se comunicaron con las autoridades, que detuvieron a dos jóvenes de 26 y 27 años, de los cuales uno trabajaba como sereno y el otro era un allegado. Los aprehendieron mientras incineraban las prendas de Mailén.

Este lunes despidieron a la joven asesinada en una playa del sur de Mar del Plata.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso este medio, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI logró contactar a uno de los responsables del lugar y accedieron a las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad.

El informe preliminar de autopsia confirmó que la joven murió de un paro cardíaco tras una hemorragia grave que le generó una herida de arma blanca en la zona cervical. También se reportaron traumatismos en el rostro y ambos brazos. “El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical”, señalaron las fuentes consultadas.

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual, se realizaron las actuaciones de protocolo para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin dudas. El informe complementario permitirá dar una data aproximada de muerte, fundamental para establecer la “ventana” exacta del ataque.