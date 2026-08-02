Siete muertos, incluidos tres menores, tras choque frontal entre un auto y un camión

Un grave accidente se produjo el viernes 1 de agosto cerca de las 21 horas en la ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 22, entre Torres y el partido de Exaltación de la Cruz, en el interior de la provincia Buenos Aires. El impacto frontal entre un vehículo GMC Chevette y un camión Mercedes Benz sin carga, perteneciente a la empresa Tres Arroyos, provocó la muerte de siete personas en el acto.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Luján, quienes participaron del operativo de rescate, el siniestro fue tan violento que los cuerpos quedaron dentro del vehículo compacto, sin ser despedidos por el choque. El operativo se extendió hasta las 7 de la mañana siguiente y requirió el corte parcial del tránsito en la autovía. Los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.

En el auto viajaban ocho personas, todas familiares. Entre las víctimas fatales se encuentran tres menores: Milagros Moreira, de 15 años; Josefina Moreira, de 12; y Martín Moreira, de 10. Las otras cuatro personas fallecidas eran adultos: Emiliano Moreira (32), Tamara Albarenque (35), Ludmila Fredes (20) y Santiago Fredes (19). Un octavo pasajero, Ignacio Sabot, de 21 años, fue trasladado en estado grave y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital San José, en Capilla del Señor.

Leandro Luciani, segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz y responsable del operativo, explicó que “todos fueron hallados en un espacio muy reducido, más allá de la compresión que sufrió la chapa por el impacto”. Además, detalló que el sobreviviente iba sentado en el asiento del acompañante, estaba en estado de shock y “hablaba con los rescatistas pero no sabía dónde estaba situado. Hasta donde percibí, previo a la derivación hospitalaria, no tomó conciencia del fallecimiento del resto de las personas en el vehículo”.

Las condiciones climáticas adversas complicaron la situación. Al momento del accidente llovía intensamente y el sector no contaba con iluminación artificial. Luciani señaló que “cuando arribaron los rescatistas fueron momentos de la mayor caída de agua”, refiriéndose a la zona del curvón peraltado en sentido Capilla del Señor-Luján.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz abrió una causa por “homicidio culposo” y los peritos trabajan para esclarecer las causas del siniestro. El choque se produjo en el lateral izquierdo del camión y el lado derecho del auto, que tras la colisión fue desplazado hacia una zanja.

El camión era conducido por Juan Bautista Rodríguez, de 22 años y residente en el barrio Parque Lasa de Luján, quien junto a su acompañante Mariano Humberto Desandi, de 53 años, domiciliado en Olivera, resultaron ilesos. Un testigo indicó que el automóvil circulaba por el carril contrario justo antes del impacto, dato que será verificado durante la investigación.

Se destacó que el lugar del accidente, un curvón peraltado que funciona como acceso a la ex Colonia Montes de Oca, presenta un riesgo particular, ya que puede empujar el auto hacia el carril del camión. La combinación de lluvia intensa, posible visibilidad reducida y la humedad condensada en los vidrios podrían haber influido en el siniestro.

La Fiscalía dispuso un operativo con Policía Científica que trabajó toda la noche y durante la mañana siguiente para relevar la escena, tomar mediciones, secuestrar los vehículos y analizar huellas, incluyendo una posible frenada del camión. La investigación continúa para determinar la mecánica exacta del choque.

Además, se informó que el Chevette involucrado, un modelo discontinuado desde 1993, circulaba con ocho ocupantes, aunque estaba homologado para un máximo de cinco personas, incluido el conductor. Esta situación de sobreocupación será analizada para evaluar su impacto en la gravedad del accidente.

El fiscal Matías Nogueiras, de la Fiscalía de Exaltación de la Cruz, se presentó en el lugar y supervisa la investigación. El operativo de emergencia incluyó a Bomberos Voluntarios de Luján y Parada Robles, ambulancias, personal policial de distintas dependencias y peritos de la Policía Científica de Campana.

Durante varias horas, la ruta permaneció parcialmente cortada y se implementaron desvíos para facilitar las tareas de rescate, preservación de la escena y remoción de vehículos. La investigación sigue a cargo de la Estación de Policía Comunal de Parada Robles mientras se continúa trabajando para esclarecer los hechos.