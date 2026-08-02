Intentó doblar en "U", chocó a otro auto y lo incrustó en una pinturería

Pese a los destrozos y el fuerte impacto del vehículo, no hubo heridos.

Una mala maniobra de un auto en La Plata provocó que otro termine incrustado contra el frente de una pinturería. El accidente no registró heridos, aunque el frente del comercio quedó destrozado.

El hecho ocurrió este sábado, cerca de las 11:40 de la mañana a metros de la esquina de 1 y 42, en cercanías de la estación de trenes de la capital bonaerense.

Testigos del hecho, citados por medios locales, contaron que el rodado blanco que impactó contra el comercio perdió el control luego de ser impactado por otro y, en consecuencia, chocó contra la vidriera.

La secuencia se originó cuando el conductor quiso realizar un giro en "U" y chocó al inesperado protagonista de la jornada. El segundo vehículo terminó incrustado en el frente de la pinturería, mientras las cámaras de seguridad del local registraban el momento.

En el video, difundido por medios platenses, se observa que el auto aparece desde la derecha de la imagen y choca contra el frente de vidrio, lindante con la puerta de la pinturería. Al chocar, derribó una torre de grandes tachos de pintura y una escalera de madera. El empleado del local aparece instantes después, corriendo y tomándose la cabeza.

Seguido a la colisión, el automovilista descendió del vehículo, se encontró con el empleado de la pinturería y le pide disculpas, mientras el comerciante no esconde su estado de shock.

El hombre volvió a salir del local y parece intentar recomponer la situación, al mismo tiempo que dentro del comercio, el empleado, a duras penas, endereza algunos potes de pintura, cuyo contenido quedó desparramado por el piso.

Según El Día, los responsables del comercio señalaron que este tipo de maniobras son frecuentes en ese sector y aseguraron que no es la primera vez que se registra un accidente por ese motivo.

En ese sentido, anticiparon que solicitarán a la Municipalidad que se adopten medidas de seguridad, como la ampliación de la rambla y la colocación de señalización que prohíba ese tipo de giros, con el objetivo de prevenir nuevos siniestros.