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Susto en la ruta 2: dos vehículos protagonizaron un choque cerca de Pirán

El choque entre los dos vehículos en ruta 2 ocurrió en los carriles en dirección hacia Mar del Plata.

La zona del incidente vial en ruta 2 donde intervino la policía.

3 de Agosto de 2026 18:22

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un incidente vial tuvo lugar en ruta 2 en cercanías de la localidad de General Pirán con dos vehículos involucrados.

Según el reporte de la empresa concesionaria Aubasa, el hecho ocurrió este domingo en torno a la hora 20 a la altura del kilómetro 325 en los carriles en dirección hacia la ciudad de Mar del Plata.

Así quedaron los vehículos siniestrados en cercanías de General Pirán.

De acuerdo a lo precisado por fuentes de la policía vial en contacto con 0223, por el hecho solo hubo que lamentar daños materiales.

Las personas que se movilizan en los vehículos siniestrados resultaron ilesas y no necesitaron de asistencia médica.

 

 

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