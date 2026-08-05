Otro geriátrico bajo la lupa: clausuraron un hogar y detuvieron a la encargada tras hallar a una mujer con fractura de cráneo

Ocurrió en la localidad de Ballesteros, Córdoba, donde las autoridades clausuraron una residencia para adultos mayores y detuvieron a la mujer encargada del lugar.

Un nuevo caso de presunto maltrato en un geriátrico volvió a generar conmoción. Esta vez ocurrió en la localidad de Ballesteros, Córdoba, donde las autoridades clausuraron una residencia para adultos mayores y detuvieron a la mujer encargada del lugar, acusada de haber provocado lesiones graves a una residente de 66 años.

La investigación comenzó luego de que la víctima fuera trasladada a un hospital con múltiples heridas y una fractura de cráneo. A partir de la denuncia, efectivos policiales y personal municipal allanaron el establecimiento, donde encontraron además a otros cinco adultos mayores.

Durante el procedimiento también se detectaron graves deficiencias en las condiciones de higiene y se constató que el geriátrico funcionaba sin la habilitación

Durante el procedimiento también se detectaron graves deficiencias en las condiciones de higiene y se constató que el geriátrico funcionaba sin la habilitación correspondiente, por lo que se dispuso su clausura inmediata. Los residentes fueron entregados a sus familiares mientras avanza la investigación judicial.

El hecho recordó la situación vivida en un geriátrico de Mar del Plata.

El episodio reaviva la preocupación por las condiciones en las que funcionan algunos hogares para adultos mayores y recuerda el reciente caso ocurrido en Mar del Plata, donde un cuidador quedó detenido tras difundirse un video en el que se lo veía golpeando a una anciana en un geriátrico de la ciudad. Aquellas imágenes provocaron una fuerte conmoción y derivaron en una causa penal que continúa en trámite.

La investigación comenzó luego de que la víctima fuera trasladada a un hospital con múltiples heridas y una fractura de cráneo.

En el caso de Córdoba, la Justicia intenta determinar cómo se produjeron las lesiones que sufrió la mujer internada y si existieron otros hechos de violencia o negligencia dentro de la residencia.