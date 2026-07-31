Detuvieron al enfermero que golpeó a la paciente en el geriátrico

Lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas. Esa es la calificación que planteó el fiscal Carlos Russo y por la que hace instantes detuvieron al enfermero que agredió a una paciente en un hogar de adultos mayores.

Tras el pedido que la Unidad Funcional de Instrucción N°7 hizo en las últimas horas, el Juez de Garantías Daniel De Marco avaló la realización de un allanamiento en la vivienda de Nicolás Cichero y su detención.

La medida la llevó adelante personal de la Dirección Departamental de Investigaciones y el sujeto de 37 años quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y este sábado será trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que durante el allanamiento se secuestró el celular del imputado por razones de urgencia. En caso de ser convalidado, el análisis del mismo permitiría tener más elementos para probar el delito de amenazas que forma parte de la imputación.

Tal como adelantó 0223, los hechos se registraron el pasado lunes minutos después de las 19. Cichero se ensañó con una mujer a la que le propinó un golpe con una cuchara cuando le daba de comer, generándole un corte superficial en el labio.

Minutos después, llevó a una mujer a una habitación para cambiarla. El supuesto cuidador fue grabado repitiendo frases como: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

Cichero fue detenido y notificado de la formación de una causa.

Los hechos fueron denunciados por los responsables del Hogar David, ubicado en Rivadavia y Funes, quienes decidieron cesantear al enfermero del establecimiento.

La clausura responde a que el establecimiento no inició el trámite de renovación de la habilitación sanitaria pese a haber sido intimado

Tras la viralización del hecho, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura transitoria del geriátrico. La medida responde a que el establecimiento no inició el trámite de renovación de la habilitación sanitaria pese a haber sido intimado durante una inspección realizada el 12 de marzo de 2026.