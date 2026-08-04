Negaron excarcelar al enfermero que agredió a las pacientes del geriátrico

Con los mismos fundamentos que dio al autorizar la detención solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción N°7, el Juez de Garantías Daniel De Marco rechazó la excarcelación del empleado del geriátrico acusado de agredir a dos pacientes: de esta manera Nicolás Cichero seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

La defensa había solicitado la excarcelación del imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas porque no registraba antecedentes penales y tiene arraigo confirmado.

“Complementariamente, puede agregarse hoy un factor de riesgo adicional que tiene que ver, no ya con el peligro de fuga que puede inferirse de la alta magnitud de pena en expectativa, sino con la necesidad del imputado de mantenerse oculto”, sostuvo el titular del Juzgado de Garantías N°1.

“Aquí no se trata del estrépito social como fundamento del encierro per se, sino del estado de indignación popular como factor motivacional para que el propio Cichero elija pasar a la clandestinidad”, agregó.

Para De Marco no alcanza el planteo de la Defensoría N°1 para reevaluar la situación procesal y denegó la excarcelación de Gastón Nicolás Cichero.

Las agresiones

Los hechos se registraron el lunes 27 de julio, minutos después de las siete de la tarde cuando Cichero se ensañó con una mujer a la que le propinó un golpe con una cuchara cuando le daba de comer, generándole un corte superficial en el labio.

Minutos después, llevó a una mujer a una habitación para cambiarla. El supuesto cuidador fue grabado repitiendo frases como: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

Los hechos fueron denunciados por los responsables del Hogar David, ubicado en Rivadavia y Funes, quienes decidieron cesantear al enfermero del establecimiento.